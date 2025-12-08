Главной новостью прошлой недели, связанной с казахстанским здравоохранением, стала неожиданная отставка председателя фонда обязательного социального медицинского страхования (ФСМС) Айдына Кульсеитова. Доктор медицинских наук Елжан Биртанов рассказал корреспонденту TengriHealth, как частая смена руководителей фонда может повлиять на систему медстрахования.

Фото ©️ Турар Казангапов

Что произошло

Об отставке Айдына Кульсеитова стало известно 1 декабря. На своей должности он проработал ровно восемь месяцев. За последние пять лет (система обязательного медицинского страхования (ОСМС) полноценно начала действовать в 2020 году): в фонде сменилось пять руководителей. В среднем, каждый из них занимал это кресло чуть больше года. Специалисты считают, что это тревожный знак для системы.

Елжан Биртанов напоминает, что по данным на конец сентября, образовалась серьёзная задолженность бюджета перед ФСМС. Речь шла о невыплате целевых взносов за льготные категории граждан, которые в фонд перечисляет государство. Называли разные цифры: от почти 800 миллиардов тенге до 151 миллиарда — эту сумму признавали в фонде.

Из-за образовавшегося кассового разрыва он не мог вовремя рассчитываться с поставщиками услуг, то есть с медицинскими организациями.

Почему отставка произошла именно сейчас

— Все эксперты задаются вопросом: почему отставка произошла именно сейчас? Почему Айдыну Кульсеитову не дали возможность закрыть обязательства по этому финансовому году. Действительно ли, это так важно, ведь Минздрав заявил, что управляет фондом в ручном режиме и всё под контролем?

Елжан Биртанов. Фото из личного архива

— Конец года — важный период для любой организации в финансовой системе. А мы говорим о ФСМС — плательщике, от которого зависит работа казахстанского здравоохранения.

Поэтому и удивительно, что отставка произошла именно сейчас, а Айдыну Кульсеитову не дали доработать до конца года. Фигура первого руководителя важна, и, если председателя нет, появляется определённое напряжение в системе.

Люди ждут зарплату и премии, чтобы отметить Новый год, клиники — деньги за оказанные услуги, им нужно успеть рассчитаться с поставщиками лекарств, продуктов (если мы говорим о стационарах).

Впрочем, я не думаю, что из-за ухода Кульсеитова могут возникнуть какие-то риски, связанные с устойчивостью фонда. Минздрав контролирует все процессы, система выстроена, в ФСМС работают заместители председателя. Насколько я знаю, сейчас Минфин перечисляет деньги за льготные категории, и фонд постепенно погашает долги перед поставщиками.

Как смена руководства влияет на ОСМС

— Почему руководители фонда меняются так часто? Как бы вы ответили на этот вопрос?

— Как правило, смена руководителей в государственном и квазигосударственном секторе связана с политическими изменениями. Например, назначают министра, вместе с ним приходит новая команда, а старая уходит. К таким перестановкам все уже привыкли. Но мы говорим о другой ситуации.

За последние пять лет в фонде медстрахования сменилось пять руководителей, и их отставку не объяснишь перестановками в правительстве. Вот что пугает и настораживает, поскольку частая смена руководства ФСМС бьёт по идеологии и устойчивости системы обязательного социального медицинского страхования.

— Вы говорите о репутационных рисках? Системой ОСМС и так почти все недовольны, а здесь ещё и постоянная чехарда с руководством…

— Конечно, это негативно влияет на репутацию фонда. В социальном секторе, даже при идеальной работе, репутация знаковых для системы здравоохранения институтов, коими являются ФСМС и СК-"Фармация", скорее, будет негативной.

Люди всегда будут недовольны. Фонд собирает деньги, а к врачу не попадёшь. СК-"Фармация" закупает лекарства, а в итоге их всем не хватает. Подобные высказывания мы слышим всё время. В таких условиях очень важно не подкреплять негатив, не давать ещё больше поводов для критики.

Плюс появляется настороженное отношение инвесторов, особенно иностранных.

Почему руководители меняются так часто

— И всё же, какой может быть причина частой смены руководства фонда?

— На этот вопрос может ответить только Минздрав.

Я не знаю доподлинно всех причин, но мне как управленцу очевидно, что есть некое столкновение интересов последних руководителей фонда и линии, которую проводит Министерство здравоохранения.

Фонд — подведомственная организация Минздрава, и если так часто меняются руководители ФСМС, значит, что-то в действиях топ-менеджмента не устраивает курирующее министерство.

Давайте вспомним, что произошло за последнее время. В сентябре 2023 года фонд возглавил Абылкаир Скаков. Он достаточно быстро вник во все процессы и в хорошем смысле разогнал систему. И, вроде, не было очевидных причин для его отставки, но он ушёл, как говорили, по собственному желанию, проработав чуть больше года.

В апреле 2025 года председателем фонда стал господин Кульсеитов. Тоже человек понимающий, со своим видением, позицией. И вдруг он тоже уходит. Значит, в действиях руководителей и видении Минздрава есть противоречия.



— Какими они могут быть?

— Последние четыре руководителя пришли в ФСМС не из системы здравоохранения. Все они выходцы из финансово-экономического блока правительства.

Думаю, что решение, кого назначить председателем фонда, принимает правительство — не только Минздрав. И предполагаю, что в правительстве думают: фонд медстрахования — финансовый институт, очень большой, значимый, сложный. Нужно, чтобы его возглавил хороший финансист. Он будет следить за собираемостью взносов, платежами, внедрять цифровые технологии, чтобы снизить приписки и хищения.

С этой миссией в ФСМС десантируют человека. Он начинает работать, через какое-то время система его ломает и приходится искать нового.

— А почему ломает: люди не понимают, куда они идут?

— Дело не в том, что не понимают. Все экс-руководители фонда — профессионалы с большим управленческим опытом и знаниями, менеджеры, которые возглавляли крупные структуры. Но этого мало.

Нужно понимать миссию ОСМС. Чётко осознавать, для чего мы запускали систему обязательного медицинского страхования? Совсем не для того, чтобы собирать больше взносов и платить по счетам медклиник.

Разное восприятие миссии ОСМС

Елжан Биртанов говорит, что основная задача ОСМС — охрана здоровья населения, профилактика и борьба с болезнями. Именно для этого создавали фонд — один из институтов, инструмент внутри Минздрава, который способствует реализации этой миссии.

По мнению нашего спикера, восприятие этой миссии руководителями фонда в какой-то момент вошло в противоречие с видением Министерства здравоохранения.

— В чём именно это проявляется?

— Фонд социального медицинского страхования в первую очередь социальный, а не финансовый институт. Я убеждён, что нынешний министр здравоохранения Акмарал Альназарова абсолютно четко понимает стратегические вопросы, проблемы в отрасли и, соответственно, роль системы ОСМС — охранять здоровье граждан. Но мне кажется, руководители ФСМС этого не понимают.

Есть фонд и пациенты, между ними находятся главные проводники миссии системы — медицинские организации. Но вклинивается фонд и противопоставляет себя медицинским организациям.

— Почему вы думаете, что фонд себя противопоставляет клиникам?

— Вспомните, что мы постоянно слышим от руководителей ФСМС? "Клиники погрязли в коррупции", "ими руководят плохие менеджеры". Нам всё время рассказывают про приписки, хотя на самом деле приписки — это один процент от всех денег ОСМС. Тема уже не так актуальна, но её продолжают муссировать.

Иногда складывается ощущение, что скоро мы услышим: "Давайте уберём больницы и поликлиники, фонд сам будет заниматься лечением". Фонд кошмарит поставщиков услуг штрафами и проверками.

Вместо этого нужно сесть и подумать: как сделать, чтобы больницам и поликлиникам было удобнее спасать и лечить больных? Чтобы тарифы за оказанные услуги покрывали расходы? Чтобы оплата за них приходила от фонда вовремя, а не с задержкой в несколько месяцев?

Человек, который руководит ФСМС, должен именно в этом в первую очередь видеть роль фонда и понимать, что он лишь часть большой системы, которая направлена на укрепление здоровья населения и повышение доступности и качества медицинских услуг.

Но приходят грамотные финансисты, классные специалисты, которые не понимают психологии и менталитета системы здравоохранения. Смотрят на неё сторонними глазами и говорят: "Моя главная задача сделать всё, чтобы свести к минимуму кредиторскую задолженность, перепотребление медуслуг".

А как именно распределяются эти деньги? Какие услуги мы стимулируем, какие сдерживаем? Эффективны ли эти траты? Намного важнее ответить на эти вопросы. Должна быть чёткая стратегия развития отрасли, внутри которой, как одно из звеньев, находится система ОСМС.

Медик или финансист: кто нужен фонду

— Кто должен руководить фондом: медик или финансист?

— Это не имеет значения. В отрасли около 3000 медицинских организаций.

В каждой есть главный экономист — профильных специалистов, которые знают и чувствуют здравоохранение, у нас хоть отбавляй.

Я считаю, в системе достаточно людей, которые могли бы руководить фондом. И не понимаю, почему руководителей всё время приводят со стороны.

Кроме этого, я убеждён, что принимать кадровые решение должна министр здравоохранения, а не правительство. Она отвечает за систему в целом. Руководителем ФСМС может быть медик, юрист, экономист — главное, человек, который понимает, для чего создали ОСМС, и как система должна развиваться.

Об эксперте: Елжан Биртанов — врач, доктор медицинских наук, бывший министр здравоохранения Республики Казахстан (2017-2020). Профессор кафедры общественного здравоохранения Южно-Казахстанской медицинской академии (Шымкент).