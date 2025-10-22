Два городских парка - по пр. Абая, на территории КРУ им. Байтұрсынұлы, и по ул. Темирбаева, возле дома № 39 - открыли сегодня, 22 октября, с участием акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА и акима области Кумара АКСАКАЛОВА. Мероприятие посвятили Дню республики, который в Казахстане отмечают 25 октября.

Марат Жундубаев и Кумар Аксакалов



"Мы не ожидали такой красоты!"

Сквер по ул. Темирбаева находится на участке от пр. Аль-Фараби до ул. Тәуелсіздік, в районе железнодорожного вокзала. Работы на площади 4 600 кв. м провело ТОО «ДК-Альянс». Из городского бюджета на работы выделили 110,3 млн тенге.

Что сделано:

укладка 1 718 кв. м брусчатки и 2 446 кв. м асфальтового покрытия;

установка 35 светильников TEKSAN;

монтаж 22 скамеек ARHITAS BENCH, 6 скамеек BUONO, 3 LOTOS TRIO и 33 урн;

обустройство системы полива;

озеленение территории (живая изгородь 98 м, 52 сосны, 202 кв. м многолетних цветов).

Местные жители отметили, что сквер преобразил район и стал уютным местом для прогулок.

- Раньше было невозможно тут - грязь была. Деточки в школу ходили по лужам, - вспоминает Зоя СЛЕСАРЁВА. - А сейчас! Вы посмотрите, какой сквер хороший! Какие прекрасные дорожки! Это чудо! Мы даже не ожидали такой красоты и такой сказки!

- Я вообще всегда критикую, но в этом году благоустройство города мне очень понравилось: какие набережные появились и парки! Вообще наш город сейчас по Казахстану славится как цветочный. Это, конечно, радует, - отметил Евгений КИМ. - Я сколько здесь живу, не было такой красоты. Это конечно просто высший пилотаж!

Общаясь с жителями, аким области напомнил, что в прошлом году открыли парк по ул. Генерала Арыстанбекова.

- Я там часто бываю и мне там очень нравится, - рассказал он. - Еще отличный сквер появился по пр. Абая - Абиль-сай. Территория там была в достаточно запущенном состоянии, но все оборудовали, сделали. Я сейчас, когда мимо проезжаю, вижу, что это становится одним их хороших мест для отдыха.

Спортсмены и эко-активисты

Второй парк появился на территории Костанайского регионального университета им. А. Байтұрсынұлы (бывший СХИ).

- Здесь созданы все условия для активного и семейного досуга: прогулочные аллеи, амфитеатр, детские и спортивные площадки, скейт-парк, современное освещение и система автоматического полива, - отметил Кумар Аксакалов. - Парк имеет сквозную планировку, соединяя проспект Абая с улицей Маяковского.

На реализацию проекта из городского бюджета было выделено около 657 млн тенге, площадь парка превышает 4 гектара. Здесь так же предусмотрены парковочные места и зоны отдыха.

- Со стороны пр. Абая построили парковку на 220 автомобилей, со стороны Маяковского - на 65 автомобилей. Всего получается 285 парковочных мест, - пояснил Марат Жундубаев. - Мы положили освещение, теперь здесь будет безопасно. Появилось много детских и спортивных площадок, ведь здесь у нас находится вуз, частный детский сад и многоквартирные дома.





Во время обхода парка акимы встретились со спортсменами и экологическими активистами. Последние рассказали чиновникам про свои проекты.

- Один из них - "Лучший двор". В рамках программы «Таза Қазақстан» трем лучшим дворам выделили по 1 млн тенге, - пояснил основатель и руководитель ОФ "Экологический клуб "Neco" Костанайской области" Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ. - Также мы организовали единственный в Казахстане конкурс по сбору аллюминиевых банок. Тем, кто собрал их больше всего, вручили велосипеды. Планировалось, что будет 5 победителей, но в итоге мы наградили 9 человек.

Экологический клуб сейчас активно изучает альтернативные источники энергии. Его участники также собирают батарейки совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

Аксакалов отметил, что очень важно поддерживать эко-клуб и его инициативы.

- Вчера, 21 октября, в Костанае открылся новый автозавод южнокорейской марки KIA и президент этой автокомпании сказал, что профинансирует строительство площадки под стрит-баскетбол в этом парке, - подчеркнул аким области. - Этой сейчас популярный вид спорта. Она будет оборудована по всем мировым стандартам.

По словам Кумара Аксакалова, в этом году в Костанае появятся еще три зоны отдыха: парк в микрорайоне Кунай, сквер на пересечении улиц Тәуелсіздік и Касымханова, а также сквер по улице Дулатова.

- Костанай по праву считается одним из самых зелёных городов Казахстана. Здесь всегда уделялось внимание благоустройству и сохранению природных уголков, - подытожил аким области. - В следующем году мы соединим велодорожкой парк в мкрн Кунай с набережной “Шағала” и Триатлон-парком. Ее общая протяженность составит 35,8 км. Это шаг к созданию экологичного, современного и динамичного города.

Фото автора