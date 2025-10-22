Услуга может стать доступной уже в конце этого года. В Казахстане планируют внедрить технологию Direct-to-Consumer (D2C), благодаря которой граждане смогут отправлять бесплатные сообщения в труднодоступных местах, сообщил президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Как доложил на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, с 2025 по 2026 годы в Казахстане планируют запустить услуги D2C. Технология сможет обеспечить покрытие сотовой связью по всей территории страны. Изначально казахстанцам будут доступны SMS, в 2027 году – голосовая связь и передача данных.

В данный момент проходят трёхсторонние переговоры между министерством, Beeline Kazakhstan и SpaceX, которые предоставляют технологию D2C. Подписать соглашение планируют в ноябре.

"Когда мы рапортуем о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом или связью 99%, я хочу, чтобы все правильно понимали. Речь идёт о покрытии по населению. По географии покрытие 2G меньше 50%, а LTE – меньше 10%. И никто никогда не сможет приблизиться в любой стране, в Казахстане тем более, к 100% покрытию. D2C позволяет с телефона связываться напрямую со спутником. То есть пока вы находитесь в сети оператора, вы общаетесь через сеть оператора. Когда вы покидаете пределы сети оператора – трасса, степь, горы – вы напрямую связываетесь со спутником", – объяснил ️президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин.

Он добавил, что предоставлять возможность отправки SMS могут уже в конце этого года. Услуга для казахстанцев будет бесплатной.

"Это стоит очень-очень дорого, поэтому никто окупать именно эту технологию не будет. Это больше для чрезвычайных ситуаций. В целом для того, чтобы клиенты в любом месте оставались на связи… Какие-то сервисы базовые на первых порах точно будут бесплатными, а какие-то более дорогие, тяжёлые, YouTube посмотреть в степи – это будет дорого", – заключил Настрадин.