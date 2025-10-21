На официальном открытии сегодня, 21 октября, журналистам показали сварочный цех и цех окраски. В первом основные производственные линии автоматизированы на 96% - практически все делают роботы. Корреспондент «НГ» поговорил с теми, кто их настраивает.

- В одну смену в цехе сварки работает 125 человек, - рассказал начальник цеха сварки Дмитрий ПАРФЕНОВ. - Общая производственная мощность в двухсменном режиме - порядка 50 000 кузовов. Это где-то 16 кузовов в час. Автоматизация составляет 58%. На линиях установлен 41 сварочный робот. Основные линии автоматизированы до 96%. Роботы варят главные линии - те, что отвечают за сам каркас и основания кузовов. На ручных линиях мы свариваем такие подузлы, как центральный пол, задний пол, левая и правая колесные арки, после чего подсобираются боковины, сваривается основание, полностью формируется каркас. Кузов полностью укомплектовывается навесными деталями, включая двери, капот, крылья, багажник. После чего он проходит все стадии проверки для передачи в цех окраски.

Один из четырех инженеров-электроников цеха Алексей ИСАЕВ обучался в Корее по программе обмена опытом, закончил Kawasaki robot school.

- Я отвечаю за автоматизацию линий, их беспрерывную работу, - пояснил Исаев. - Бывают какие-то сбои, программные ошибки. И мы их устраняем на линии. Также добавление новых программ. Работа очень интересная и очень ответственная, такого я не встречал еще на рынке Казахстана.





В цехе окраски работают 89 сотрудников, включая инженера Амирхана АМАНЖОЛОВА.

- Из цеха сварки приходит кузов, - поясняет он. - Операция начинается с подготовки поверхности кузова. Далее наносится герметик на сварные швы, далее кузов идет на саму покраску. Покраска делится на три этапа: нанесение вторичного грунта, сам цвет - это базовая эмаль - и покрывается лаком для защиты самого лакокрасочного покрытия. Далее кузов идет сушиться. Всего 8 цветов, из которых 6 мы уже настроили: белый, черный, самые проходимые цвета темно-серый, светло-серый, хаки, красный, коричневый.





- Впервые в мировой истории автоконцерн «Kia» напрямую проинвестировал в совместное предприятие и строительство завода за пределами Республики Корея, - отметил на церемонии открытия аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Стоимость проекта - 131,5 млрд тенге, из которых 90% - это прямые иностранные инвестиции. Производственная мощность завода - 70 тыс. единиц в год. Площадь всего производственного корпуса - порядка 100 тыс. кв. м. На предприятии задействовано порядка 70-ти промышленных роботов. Уровень автоматизации, выполняемых промышленными роботами, достигает 60%. На заводе будет создано 1 500 постоянных рабочих мест. При этом особое внимание уделяется трудоустройству работников из числа местного населения. Деятельность завода станет мощным импульсом для развития обрабатывающей промышленности в регионе. Ожидаемый рост составит порядка 46,5%.





Накануне дня открытия особый интерес к мероприятию подогрело сообщение пресс-службы KIA QAZAQSTAN о том, что завод откроет Касым-Жомарт Токаев по телемосту. Однако журналисты застали только выступление приехавшего в Костанай гендиректора KIA QAZAQSTAN КИМ Дэ Ки.

- Инвестиции в этот проект составили порядка $310 млн, - сказал он. - С целью развития локализации мы пригласили производителей автокомпонентов из Кореи для создания производств в Костанае, а также логистическую компанию Glovis, которые создадут более 2 000 новых рабочих мест, что будет способствовать экономическому развитию Костанайской области и Республики Казахстан. KIA построила много автомобильных заводов по всему миру, но у нас не было ни одного завода в Центральной Азии, даже в Азиатском регионе до этого момента. Теперь мы открываем завод здесь, ориентированный как на локальные продажи для удовлетворения местного рынка, так и на экспорт в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Фото автора