Слухи о приостановке продажи долларов в Казахстане назвали провокацией и официально опровергли в Ассоциации обменных пунктов, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Фото:depositphotos.com

Информацию о том, что некоторые обменники решили придержать имеющиеся объемы американской валюты до более выгодных для них биржевых показателей, начали обсуждать казахстанцы утром в пятницу, говорится в материале.

О ситуации высказался глава профильной ассоциации Арчин Галимбаев.

- Насчет "некоторых обменных пунктов" - возможно, где-то в каких-то небольших городах, где физически нет "подкрепа" иностранной валюты. Если речь идет о крупных городах - Алматы, Астане и Шымкенте, я бы хотел развеять эти слухи. Проблем с ликвидностью наличной валюты сейчас нигде нет! Кто-то что-то там говорит - это какая-то провокация! - пояснил он.

В четверг, 4 декабря, продолжая свое падение, доллар преодолел психологическую отметку в 500 тенге. Но в пятницу он вновь укрепился и усилил свои позиции. Дневные торги на KASE завершились на уровне почти 505 тенге за доллар.

Ранее в профильной ассоциации действительно зафиксировали аномальный спрос на американскую валюту, но обменникам, по словам Галимбаева, удалось его удовлетворить. Однако некоторые форс-мажоры всё-таки были.

- Если в каких-то обменных пунктах и был перебой с валютой, то это проблемы с логистикой. В течение получаса-часа весь этот дефицит был закрыт. Для обменных пунктов выгоден любой "движ", но в последнее время население не так активно уже реагирует, как раньше, - добавил он.

Напомним, 4 декабря Национальный банк Казахстана сделал заявление о ситуации на валютном рынке. О том, что доллар начал падать, "НГ" сообщала в начале ноября.