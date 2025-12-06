В Мажилисе обсуждают законопроект, который должен защитить казахстанских медиков от агрессивных пациентов. Не все депутаты поддержали документ в первом чтении. Некоторые считают, что наказание, которое рассматривают сейчас, слишком жесткое. Корреспондент TengriHealth выяснила, как именно мажилисмены предлагают изменить законопроект.

С чего всё началось

На прошлой неделе депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении. Он предполагает, что в Уголовном кодексе появится новая статья 380-3 "Применение насилия в отношении медицинского работника или водителя скорой помощи".

Юрист Снежанна ИМАШЕВА - одна из депутатов, которая воздержалась во время голосования по первому чтению документа. Имашева говорит, что в целом она поддерживает идею: пациентов, которые нападают на врачей и водителей скорой, нужно привлекать к ответственности. Но она и некоторые её коллеги не могут согласиться со всеми формулировками статей и мерами наказания, которые сейчас есть в законопроекте.

- Важно помнить, что в конфликте медработников и пациентов всегда две стороны. И пациенты или их родственники не приходят в больницу, чтобы кого-то избить или разгромить приёмный покой. Да, случаются конфликты — и они могут и должны наказываться. Но сейчас, на наш взгляд, санкции по некоторым пунктам выглядят жестко, - объясняет свою позицию Имашева.

Что предлагают изменить

Снежанна Имашева говорит, что вместе с коллегами обратила внимание на два момента.

Наказание по части первой статьи: "Насилие, не опасное для жизни и здоровья, или угроза насилия". Сейчас оно начинается со штрафа от 500 до 1000 МРП (1,9-3,9 миллиона тенге в 2025 году) и заканчивается ограничением свободы сроком до трех лет.

Как объясняет наша собеседница, в большинстве статей уголовного кодекса не установлена нижняя граница наказания. Её выбирает сам суд, учитывая обстоятельства дела, личности пострадавшего и обидчика.

"Нижний предел фактически навязывает жесткость наказания, которая может быть неоправданной, — говорит Имашева. — Мы с коллегами считаем, что минимальную границу указывать не нужно (пусть она остаётся на усмотрение суда), и предлагаем эту норму из законопроекта исключить".

Как обосновывают свою позицию

Депутаты считают, что фиксированный нижний предел противоречит принципу справедливости и индивидуализации наказания, искусственно ограничивает суд в выборе более мягкой меры наказания, если речь идёт о случаях с минимальной степенью общественной опасности и есть смягчающие обстоятельства.

По их мнению, это может привести к нерациональной нагрузке на граждан с низкими доходами. Для большинства казахстанцев штраф даже в 100–200 МРП — большая сумма, а 500 МРП — фактически неподъёмная.

Нижний предел в 500 МРП приведёт к тому, что:

суды будут реже назначать штраф , опасаясь его несоразмерности;

, опасаясь его несоразмерности; возрастёт назначение альтернативных наказаний (ограничение свободы, исправительные работы), что противоречит политике гуманизации уголовного законодательства.

Что ещё предлагают изменить

Депутаты считают, что вторую часть уголовной статьи за нападение на медработников нужно полностью исключить.

Снежанна Имашева. Фото из личного архива.

Речь в ней идёт о наказании за насилие, не опасное для жизни и здоровья (или угрозе здоровью) при отягчающих обстоятельствах. Отягчающими обстоятельствами могут быть действия:

против двух и более лиц;

совершенные группой лиц (в том числе по предварительному сговору);

неоднократно;

в условиях ЧС или массовых беспорядков;

в зоне ЧП или антитеррористической операции.

В нынешней редакции законопроекта за подобное деяние предусмотрено:

ограничение свободы от 3 до 7 лет,

лишение свободы от 3 до 7 лет.

- По сути, мы можем говорить о конфликте, в котором со стороны пациента принимает участие не один, а несколько человек. Ещё нет действий, опасных для жизни, но речь уже идёт о лишении свободы. Мы считаем, что это очень жестко, и предлагаем вторую часть статьи исключить из законопроекта, - говорит Имашева.

Юрист считает, что действия, о которых идёт речь во второй части статьи, не отражают повышенной общественной опасности. А указанное наказание может привести к необоснованному ужесточению уголовного преследования и нарушению принципа справедливости. И добавляет, что деяние, совершенное по этой статье, - уголовное преступление, которое влечет судимость.

Почему защиту медиков сравнивают с защитой егерей

Наша собеседница обращает внимание ещё на один момент: уголовную статью о защите медработников разработчики законопроекта сравнивают со статьёй о защите егерей.

- Действительно, они похожи, - говорит депутат, - но разница в том, что врач каждый день взаимодействует с сотнями пациентов, реакции которых могут быть разными. И эти люди не преступники. А егерь сталкивается в своей работе с браконьерами - вооруженными людьми, которые изначально нарушают закон. В год в нашей стране возбуждают пять-шесть уголовных дел по статье, защищающей егерей. Это относительно немного. В первой части этой статьи нет нижнего порога наказания, и в ней отсутствует вторая, более жесткая часть, которая есть в статье о защите медиков. Что-то подобное мы и предлагаем сделать, - сравнивает Снежанна Имашева".

Когда будут рассматривать поправки

Снежанна Имашева и несколько её коллег направили свои предложения в Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса, который разрабатывал законопроект. Комитет ещё не рассматривал и не обсуждал с коллегами эти поправки.

Она подчеркивает, что формулировки закона должны быть чёткими и выверенными, чтобы не возникало рисков превратить каждый конфликт в преступление.

"Все случаи уникальны и разбирать их нужно очень тщательно. Была ли угроза? Носила ли она явный характер? Не связано ли поведение нападавшего с состоянием его здоровья? Не было ли провокаций со стороны персонала клиники? Нюансов очень много, и их нужно учитывать, — подчёркивает депутат".

Как ещё защитить медиков

Имашева говорит, что защищать права медработников нужно не только внедряя уголовную статью за нападение, это должен быть комплекс мер. Финансовая и социальная поддержка, охрана и тревожные кнопки в медорганизациях, обучение врачей принципам коммуникации в конфликтных ситуациях и так далее.

И добавляет, что нельзя забывать и о правах пациентов: тщательно разбирать жалобы на некачественное медицинское обслуживание, сглаживать конфликты через службы поддержки, которые есть в медорганизациях.

Имашева и её коллеги-депутаты считают, что поправки, которые они предлагают, очень важны.

- Статья коснётся большого количества людей, не нужно по умолчанию видеть в них преступников, - подчёркивает Имашева. - Важно посмотреть, как она будет работать на практике. Нужно наказывать агрессоров за нападение на медиков, но не перегнуть палку. Заботясь о врачах, нельзя забывать о пациентах.

Пока неизвестно, когда законопроект по уголовному наказанию за нападение на медицинских работников рассмотрят во втором чтении и покажутся ли убедительными доводы юристов-депутатов остальным мажилисменам. Принять закон планировали до конца года.

Напомним, что законопроект разработали после серии громких нападений пациентов на медицинских работников.

"НГ" сообщала, что 17 июля 2025 года пациент ударил хирурга в Костанайской областной больнице. Врач попал в реанимацию. После этого министр здравоохранения Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам и попросила остановить насилие.