Доходы от этого Казахстан обязуется направить на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем, сообщает Informburo.kz.

Фото КНБ РК

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES) утвердила снятие нулевой экспортной квоты на рога сайгака из Казахстана, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

5 декабря в Самарканде на церемонии официального закрытия Конференции сторон, генеральный секретарь CITES Ивонн Игуэро отметила успехи Казахстана в сохранении сайгака и подчеркнула, что именно этот успех позволил стране возобновить международную торговлю дериватами (рогами).



- Благодаря последовательным усилиям по охране вида, численность сайгака в Казахстане выросла с исторического минимума от 21 тысячи до более чем 4 миллионов особей. Этот впечатляющий результат вселяет уверенность в долгосрочную устойчивость вида и позволил сторонам согласиться на возобновление международной торговли дериватами из Казахстана при предосторожном, строго контролируемом подходе, - сказала генсек CITES.



В Минэкологии отметили, что предложение о снятии нулевой квоты – это новый этап развития, перехода от исключительно охранной модели к научно-обоснованному, устойчивому использованию, где любое использование будет оставаться безопасным для вида и его среды обитания, включая контролируемую легальную торговлю дериватами при наличии эффективной системы прослеживаемости.



- Казахстан подтвердил обязательство направлять доходы от регулируемой международной торговли рогами на сохранение биоразнообразия, мониторинг и восстановление экосистем, - отмечается в сообщении.



В июня 2025 года в Казахстане решили регулировать популяцию сайгаков. Решение об отстреле приняли, "основываясь на научных выводах и предложениях фермеров", которые жаловались на уничтожение урожая. Сейчас мясо сайгака можно купить в девяти регионах страны, включая столицу, по цене от 2300 тенге.



Напомним, ранее "НГ" также сообщала, что с 1 декабря в Казахстане начали маркировать рога сайгаков.