Выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз", а также победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", Президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что перед правительством по-прежнему стоит задача обеспечения качественного экономического роста, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото:depositphotos.com

Как отметил Глава государства, в последние годы Казахстан взял курс на полноценное раскрытие всех своих неоспоримых конкурентных преимуществ, создание новых точек экономического роста, привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской инициативы.

"В Послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене", — подчеркнул Президент.

Полностью нерешенной проблемой Касым–Жомарт Токаев назвал самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.

"Слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом. По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию. Для Казахстана это недопустимо, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 триллион тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 триллиона тенге (по итогам 2024 года)", — сказал Глава государства.

Выступая на мероприятии, Президент также заявил о том, что ВВП Казахстана выйдет на исторический максимум - более 300 миллиардов долларов по итогам 2025 года.