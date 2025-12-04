Авария произошла днем, 4 декабря, на перекрестке улиц Алтынсарина и Тауелсиздик. В результате столкновения двух автомобилей пострадал один из водителей. Мужчину доставили в больницу.

- Водитель автомобиля Toyota при выполнении левого поворота по разрешающему сигналу светофора не уступил дорогу транспортному средству, двигавшемуся во встречном направлении прямо, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Lada Largus, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - После удара автомобиль Lada столкнулся с металлической опорой светофорного столба и совершил опрокидывание.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada, его доставили в медицинское учреждение.

Пока сотрудники полиции составли схему происшествия и собрали необходимые материалы. Окончательное решение будет принято после установления всех обстоятельств случившегося.