А именно - в столовой мини-центра общеобразовательной школы имени Алихана Бокейхана. 3 декабря няня обнаружила червей в коробках с вафлями, которые вот-вот должны были подать на стол, пишет автор обращения.

- З декабря были обнаружены черви в вафлях, - пишет читатель. - Уже на стол подали детям почти, хорошо, что няня заметила. Это является грубым нарушением санитарных требований и создаёт прямую угрозу здоровью детей. Ранее в этом же мини-центре произошёл случай, когда вместо сахара в чай детям была добавлена соль. Это также свидетельствует о ненадлежащем контроле над качеством питания и халатности со стороны сотрудников. Указанные факты свидетельствуют о систематических нарушениях и отсутствии должного контроля со стороны администрации учреждения.

Ситуацию прокомментировали в отделе образования Костаная.

- Действительно, 3 декабря 2025 года бракеражной комиссией школы имени А. Бокейхана установлен факт наличия червей в продукте (вафли), предназначенном для питания детей мини-центра. Нарушение было выявлено до подачи продукта детям, что позволило обеспечить их полную безопасность. Комиссией, в состав которой входят представители родительской общественности, медицинский работник и сотрудники школы, оперативно предприняты все меры, предусмотренные при выявлении подобных нарушений. Продукция полностью изъята из оборота. Акт проверки и образцы направлены в СЭС для проведения официальной экспертизы. В целях обеспечения безопасности и здоровья обучающихся школой инициирована подготовка иска о расторжении договора с поставщиком, ответственным за организацию школьного питания. Напомним, бракеражные комиссии функционируют во всех школах города. Их основная задача - обеспечение контроля качества питания и своевременное реагирование на выявленные нарушения.

