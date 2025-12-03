Светлану ОДНОДВОРСКУЮ, специалиста с 32-летним стажем, обвинили в том, что она без рецепта отпустила в аптеке новокаин. 2 декабря суд обвинение снял. Но то, как действовали полиция и департамент медицинского и фармацевтического контроля в данной ситуации, достойно обнародования.

Факт, что новокаин продали без рецепта, остался недоказанным /Фото otzovik.com

Однодворская трудится в аптеке ТОО «Прима мед 2016». На допросе в городском суде Лисаковска рассказала, что 23 сентября 2025 года они получали препараты, поэтому на работу вышла и напарница. Светлана Михайловна стояла на кассе, а Карашаш Жумабаева разбирала лекарства. В начале третьего Однодворская вышла в подсобку пообедать, ее не было минут 40. Напарница ушла в четыре часа.

- Потом в аптеку зашли полицейские, показали чек. Спросили: «Ваш?» Я подтвердила, что наш. Они сказали, что надо подписать документ, что я продала 5 ампул новокаина без рецепта. Я отказалась, потому что лично я его не продавала. Они улыбнулись и ушли, ничего больше не говорили и не объясняли, - рассказала женщина.

Доброжелательные стражи порядка отбыли. А 20 ноября появился протокол об административном правонарушении № 253900950000130: департамент фармконтроля вменял Однодворской ст. 426 ч. 2 КоАП РК за безрецептурный отпуск новокаина на 550 тенге. Санкция статьи предусматривает приостановление лицензии на полгода.

В ведомстве, которое обратилось в суд, никто внимания не обратил, что Однодворская не владелец аптеки, не ИП и, следовательно, не может отвечать по указанному пункту статьи. Департамент при этом ее саму о составлении протокола не извещал, хотя обязан был. Ограничился информированием руководителя ТОО.

Специалист департамента, который участвовал в суде, назвал это упущением.

На вопрос адвоката Жаслана КАНАПЬЯНОВА, не переопрашивали ли они, например, основного свидетеля по этому делу, чтобы разобраться, ответил, что всю работу проводит полиция, а департамент потом реагирует. Поэтому и позиции по делу у него нет, все - на усмотрение суда.

Свидетель Х-ва, она же покупатель по версии полиции, в суд не явилась, хотя ее извещали дважды. Адвокат сделал запрос, и ему ответили: стоит на учете у нарколога по поводу алкоголизма, поведенческих расстройств. Привлекалась в качестве свидетеля по ст. 297 УК РК (перевозка, сбыт наркотиков).

По ходатайству адвоката в суде опросили вторую сотрудницу аптеки. Карашаш ЖУМАБАЕВА показала, что 5 ампул новокаина продала она, когда Однодворская обедала. Покупал мужчина. По рецепту. Где рецепт? Уничтожен через месяц, как полагается по закону. На уничтожение рецептов аптекой составлен акт, как того тоже требуют правила. И он есть в деле.

Обратите внимание на даты: 23 сентября якобы совершено правонарушение, а административный протокол датирован 20 ноября. То есть основного доказательства невиновности уже гарантированно нет. При этом личный досмотр Х-ой и ее вещей, изъятие у нее новокаина состоялись 23 сентября. Адвокат Жаслан Канапьянов доказывал суду, что действовала полиция со множеством процессуальных нарушений. Досмотр и изъятие, например, произведены без понятых. Это допускается в исключительных случаях, но тогда нужна фиксация процесса техническими средствами. Старший лейтенант Азат НУРГАЛИЕВ, мужчина, досматривал женщину, чего закон не допускает. Нургалиев суду заявил, что он касался только ее личных вещей.

- У вас в протоколе не указано, что чек был у нее изъят. Как докажете, что данный чек предоставила именно Х-ва, а вы не нашли его на улице и приобщили? - спрашивал адвокат и просил суд обратить внимание на то, что действия полиции «имеют все признаки провокации», что доказательства необходимо признать недопустимыми, что проверка, которая была фактически проведена в аптеке в рамках ОПМ «Дәрмек», не зарегистрирована.

Также он просил суд направить в связи с указанными нарушениями законности частные постановления в департамент внутренних дел и департамент медицинского и фармацевтического контроля.

Судья Анара АЙТУКОВА прекратила в отношении Однодворской производство по делу, признав, что фармацевт не является надлежащим субъектом по предъявленному правонарушению. Судья отметила также, что «уполномоченным органом не представлено достаточной совокупности... достоверных фактических данных, свидетельствующих о нарушении правил реализации медицинского препарата». У Светланы Однодворской есть право на возмещение вреда.