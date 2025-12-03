Новости

Гашиш, приготовленный для продажи, изъяла полиция у костанайца

3 декабря 2025, 14:41 |  Криминал

Полицейские пресекли попытку распространения наркотиков, задержав мужчину, у которого при обыске в квартире были обнаружены запрещённые вещества. У 47-летнего костанайца оперативники подразделения по противодействию наркопреступности изъяли свёртки с веществом растительного происхождения характерного запаха и цвета.

- Медицинское освидетельствование подтвердило употребление задержанным каннабиноидов, - отметили в пресс-службе ДП. -  Эксперты установили: изъятое вещество - гашиш весом более 200 граммов.

По факту незаконного хранения наркотических средств с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

В полиции подчеркнули, что такие объёмы - это потенциальные сотни доз, которые могли бы попасть на улицы города.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО