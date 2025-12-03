Данные по эпидемиологической ситуации в регионе на 3 декабря сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. За 48 неделю сезона 2025/2026 года было зарегистрировано 11 546 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что в 1,5 раза меньше в сравнении с предыдущей неделей (17 288 случаев).

Фото Ксении РЕБИК

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 1 389,4 случаев (на 47-й неделе – 2080,4).

Среди заболевших дети до 14 лет составляют 60,9%, или 7 035 случаев (на 47-й неделе - 65,3% / 11 267 случаев). Дети до 1 года - 135 случаев, удельный вес от всех заболевших – 1,2%. Среди беременных зарегистрировано 56 случаев ОРВИ.

Всего за 9 недель (40-48 недели) сезона 2025/2026 года зарегистрирован 68 571 случай ОРВИ (8 251,5 на 100 тыс. населения). Дети до 14 лет – 41 983 случаев.

В аналогичный период предыдущего сезона 2024/2025 года было зарегистрировано 41 728 случаев, заболеваемость составляла 5 020,8 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза, или на 39,1%, меньше по сравнению с текущем сезоном. Детей до 14 лет – 24 028 случаев, в 1,7 раз меньше.

За неделю зарегистрировали 32 случая гриппа. Всего в текущем сезоне выявлено 75 случаев, из них 30 - AH3N2 (гонконгский грипп), 45 - вирус тип А. Среди детей до 14 лет – 44 случая гриппа, из них в 16 случаях гонконгский грипп.

На 48-й неделе среди школьников зарегистрирован 2 791 случай заболеваемости ОРВИ в 198 школах, школ с заболеваемостью 10-20% - 194, выше утого уровня 20% - 4. На прошлой 47-й неделе зарегистрировано 5 355 случаев ОРВИ среди школьников.

Напомним, в Костанае все 37 школ находятся на дистанционном обучении. Онлайн-формат продлили до конца текущей недели, 5 декабря.