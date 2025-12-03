После гостевого противостояния с «Актобе», ставшего центральным в предыдущих турах чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2025/2026, «Аят» опустился в турнирной таблице на пятое место и мог поправить положение в домашних матчах 17-го и 18-го туров с «Карагандой».

С мячом капитан «Аята» Азат Валиуллин / Фото vk.com/mfc_ayat_official

Перед этими турами представляющие Казахстан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу «Семей» и «Кайрат» провели первые матчи 1/8 финала этого еврокубка. Алматинцы обыграли в гостях бельгийский «Андерлехт» со счетом 7:3, уступая к середине первого тайма 1:3, а семейцы дома сыграли вничью 3:3 с польским клубом «Пьяст Гливице», ведя в счете 3:0.

Карагандинский клуб перед первым очным противостоянием с «Аятом» уступал рудничанам семь очков и занимал седьмое место в турнирной таблице.

Хозяева уверенно начали первую встречу на паркете «Аят арены», сделав комфортный задел еще в первом тайме. На 14-й минуте Жеже открыл счет, через две минуты капитан рудничан Азат Валиуллин удвоил преимущество своего клуба, затем еще через две минуты отличился защитник «Аята» Ерсултан Сагындыков, а менее чем через полминуты Валиуллин перехватил мяч на половине поля гостей и сделал счет 4:0, оформив дубль.

На третьей минуте второго тайма нападающий «Караганды» Дмитрий Бачек забил первый ответный гол. А на 31-й минуте молодой нападающий «Аята» Заур Гайдаржи, делая передачу вратарю, попал в штангу, мяч отлетел к нападающему гостей Руслану Туткышеву и тот перевел его в сетку пустых ворот - 4:2.

На последних минутах матча карагандинцы перешли на игру с пятью полевыми игроками, но все же точку в матче поставили хозяева, в составе которых отличился Иван Марахов, перехвативший мяч в центре площадки и отправивший его в незащищенные ворота гостей - 5:2.

Первый тайм второго матча прошел без забитых голов. А во втором тайме ничем не уступавшие хозяевам до перерыва карагандинцы заиграли намного острее, но не могли реализовать создаваемые моменты. И нули на табло держались до самых последних секунд матча.

Под занавес встречи «Аят» подключил к игре пятого полевого игрока, но за пять секунд до окончания матча нападающий «Караганды» Жанибек Сейтжан отобрал мяч у соперника на половине площадки хозяев и отправил его в пустые ворота, принеся победу гостям - 0:1.

Поделив очки в матчах с «Карагандой», «Аят» остался на пятой строчке турнирной таблицы. Поменялись местами после этих туров опережающие рудничан «Актобе», одержавший две победы в гостях над вторым карагандинским клубом «Тулпаром» (5:0 и 4:3), и «Атырау», поделивший в гостях очки с «Жетысу» (3:5 и 10:2). Продолжает уверенно лидировать в чемпионате «Семей», не проигравший в Уральске «Байтереку» (2:1 и 3:3). Одержавший две победы в столице над «Астаной» (5:3 и 3:0) «Каспий» сократил отставание от рудничан до четырех очков, имея две игры в запасе.

В 19-м и 20-м турах «Аят» будет принимать на своем паркете 12 и 13 декабря «Тулпар».