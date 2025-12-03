В суде выясняют положение полицейского в момент нанесения по нему ударов. Напомним, согласно обвинению, в с. Пресногорьковка Узункольского района подсудимые избили участкового за то, что тот сделал замечание, когда один из них дал своему пасынку подзатыльник в общественном месте.

2 декабря в Мендыкаринском районном суде допросили свидетеля Владислава КУЗНЕЦОВА, который проезжал мимо и помог разнять драку.

Кадр онлайн-трансляции процесса

Анатолий КЛИМЕНТЬЕВ и Александр ДИНИУС обвиняются по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей ,либо из мести за выполнение служебных обязанностей группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой» и ч. 2 ст. 378 «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»

В апреле 2025 года Климентьева уже осудили по ч. 2 ст. 149 УК РК «Незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища».

Климентьев признает вину в полном объеме, а Диниус вину полностью отрицает. Первый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с гособвинителем, но ему отказали.

На первом заседании прокурор Ернар МУКАНОВ зачитал обвинительный акт:

- Климентьев, осознавая, что он подрывает авторитет сотрудника полиции и наносит вред его здоровью, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно нанес один удар кулаком по лицу в область переносицы участкового инспектора полиции отдела полиции Узункольского района, старшего лейтенанта полиции Алексея Тристинского. Второй удар нанес в подбородок. В это время Диниус в преступном сговоре с Климентьевым, осознавая, что препятствует выполнению возложенных инспектору должностных обязанностей, подрывая его авторитет и причиняя вред его здоровью, желая наступления общественно опасных последствий, попытался схватить Тристинского, однако последний использовал перцовый баллончик в сторону Диниуса, от чего последний перестал. Климентьев нанес представителю власти еще 4 удара кулаком по голове, ногой в живот и по ноге. На что последний с целью пресечения противоправных действий Климентева смог нанести ему один удар рукой в область лица.

После еще нескольких эпизодов этой драки Тристинский в какой-то момент стал сопровождать Климентьева в служебную машину. Прокурор пояснял:

- Сзади подошел Диниус, который в сговоре с Климентьевым нанес с достаточной силой удар по голове Тристинскому в височную область слева неустановленным предметом, от чего инспектор упал на землю. При этом услышал от Климентьева «Все, Саня, угомонись» и удостоверился, что удар нанес именно Диниус. Они стали наносить удары руками и ногами Тристинскому, который в тот момент лежал на земле и не мог оказать сопротивление. Проезжавший мимо кафе местный житель Кузнецов остановился и стал отводить Климентьева в сторону.

Свидетеля Владислава Кузнецова уже допрашивали, но 2 декабря решили допросить повторно.

- Что вы видели? - спросил гособвинитель.

- Ехал в машине, заметил - происходила драка между участковым и обвиняемыми, - ответил свидетель.

- В этот момент участковый в каком положении был? Стоял?

- Как я заметил, он не стоял, он лежал. Когда я уже подъехал, он уже встал на ноги. Изначально лежал на спине.

- В тот момент они оба наносили удары?

- Да. Руками и ногами. Я сразу же стал разнимать.

- Телесные повреждения видели?

- У участкового видел - кровь бежала. Я начал успокаивать Климентьева, он вырвался, я его опять схватил и начал успокаивать.

- Вы говорили (на первом допросе - «НГ»), что он лежал на животе и прикрывал сзади голову, - сказал подсудимый Диниус.



- В полулежащем, полусидячем положении был, - пояснил Кузнецов.

- Вы точно можете сказать? - уточнил Диниус. - Либо он лежал, либо он сидел.

- Лежал, - закончил свидетель.

На следующих заседаниях огласят показания других свидетелей и допросят судмедэксперта.