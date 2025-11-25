Согласно обвинению, Анатолий КЛИМЕНТЬЕВ и Александр ДИНИУС избили Алексея ТРИСТИНСКОГО в с. Пресногорьковка Узункольского района. Перед этим участковый инспектор полиции сделал Климентьеву замечание за то, что тот ударил своего пасынка.

Заседание по их делу прошло 24 ноября в Мендыкаринском районном суде.

Подсудимые обвиняются по п. 3 ч. 4 ст. 380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей ,либо из мести за выполнение служебных обязанностей группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или преступной группой» и ч. 2 ст. 378 «Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ»

В апреле 2025 года Климентьева уже осудили по ч. 2 ст. 149 УК РК «Незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия либо с угрозой его применения или группой лиц, или в ночное время или сопровождавшееся незаконным обыском, а равно незаконное выселение из жилища».

Кадр онлайн-трансляции процесса

Климентьев признает вину в полном объеме, а Диниус вину полностью отрицает. Первый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения с гособвинителем, но ему отказали.

- 18 июня 2025 года Климентьев распивал спиртные напитки с Диниусом, - зачитал прокурор Ернар МУКАНОВ обвинительное заключение. - Около 21 часа они направились в кафе для того чтобы забрать пасынка Климентьева Сергея Дмитренко, который праздновал выпускной. На отказ последнего Климентьев нанес ему удар рукой. Участковый инспектор полиции отдела полиции Узункольского района, старший лейтенант полиции Тристинский, находившийся в форменном обмундировании и охранявший общественный порядок, увидев происходящее, подошел и сделал замечание Климентьеву о том, что надо заниматься воспитанием своего ребенка у себя дома, а не в общественном месте, нарушая общественный порядок. На обоснованное замечание Климентьев стал вести себя агрессивно по отношению к инспектору, создавая конфликтную ситуацию. Климентьев, осознавая, что он подрывает авторитет сотрудника полиции и наносит вред его здоровью, осознавая общественную опасность своих действий, умышленно нанес один удар кулаком по лицу в область переносицы Тристинского. Второй удар нанес в подбородок. В это время Диниус в преступном сговоре с Климентьевым, осознавая, что препятствует выполнению возложенных инспектору должностных обязанностей, подрывая его авторитет и причиняя вред его здоровью, желая наступления общественно опасных последствий, попытался схватить Тристинского, однако последний использовал перцовый баллончик в сторону Диниуса, от чего последний перестал. Климентьев нанес представителю власти еще 4 удара кулаком по голове, ногой в живот и по ноге. На что последний с целью пресечения противоправных действий Климентева смог нанести ему один удар рукой в область лица.

По словам Муканова, участковый инспектор пытался надеть на Климентьева наручники, но тот сопротивлялся, в результате инспектор ударился о стену здания кафе, а Климентьев пытался наносить удары ногами и руками.

- Затем Тристинский применил перцовый баллончик, - продолжает гособвинитель, - после чего Климентьев прекратил свои действия в отношении инспектора. Тристинский прошел к служебной машине за видеожетоном, однако, увидев, что Климентьев с супругой Марией пытаются скрыться с места происшествия, последовал за указанными лицами, чтобы применить в отношении Климентьева спецсредство в виде наручников. Тот снова оказал активное сопротивление Тристинскому, который при задержании вынужден был применить болевые приемы борьбы, от чего они упали на землю и стали бороться. Климентьев вновь нанес Тристинскому телесные повреждения в количестве пяти-шести ударов по телу руками, а также повредил форменное обмундирование. Далее Тристинский последовал в служебный автомобиль, позвонил в дежурную часть отдела полиции Узункольского района и сообщил о применении в отношении него насилия, после чего просил Климентьева и его супругу последовать в его автомашину. Однако последние пытались уйти с места происшествия. Тристинский стал сопровождать Климентьева в служебную машину для применения в отношении него спецсредства в виде наручников. Сзади подошел Диниус, который в сговоре с Климентьевым нанес с достаточной силой удар по голове Тристинскому в височную область слева неустановленным предметом, от чего инспектор упал на землю. При этом услышал от Климентьева «Все, Саня, угомонись» и удостоверился, что удар нанес именно Диниус. Они стали наносить удары руками и ногами Тристинскому, который в тот момент лежал на земле и не мог оказать сопротивление. Проезжавший мимо кафе местный житель Кузнецов остановился и стал отводить Климентьева в сторону.

Один из очевидцев дает показания / Фото предосталено секретарем суда

- Мне позвонила социальный педагог, сообщила, что в кафе находится 11-класник, проводит выпускной, - дал показания инспектор Тристинский, - а нахождение несовершеннолетних до 22:00 часов в увеселительных заведениях недопустимо. Проехал туда, зашел в кафе - да, увидел действительно несовершеннолетних 11-классников. Я с ними провел профилактическую беседу, чтобы они не употребляли спиртные напитки и находились до 22 часов, после этого пошли домой и не гуляли. Увидел Климентьева и Диниуса, они бурно обсуждали, что весы нашли. Я поэтому опасался и решил понаблюдать за их действиями. Также Климентьев находился на учете пробации, поэтому ему было запрещено заходиться в увеселительных заведениях. Я решил понаблюдать. Они поднялись на крыльцо кафе. Пасынок Климентьева вышел на крыльцо. Климентьев требовал, чтобы пасынок последовал за ним домой. Схватил за руку и потащил к беседке. Я услышал шлепок отчетливо и видел, как Климентьев нанес удар ладонью в область затылка пасынку.

Далее рассказ Тристинского повторяет обвинительный акт прокурора, но потерпевший также добавил: Диниус не только бил его в разгар драки, но и всячески одергивал Тристинского и мешал беседовать с Климентьевым еще до того, как последний нанес инспектору первый удар.

На следующем заседании ожидаются допросы свидетелей и подсудимых.