Министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, передаёт корреспондент Tengri Health.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

"Грипп отступает, минус 15 процентов. Соответствующие меры, которые были приняты Комитетом санэпидконтроля, дают свои результаты. Заполненность коек — порядка 60 процентов", — сообщила министр сегодня в кулуарах Мажилиса.

По её словам, динамика остаётся положительной и система здравоохранения справляется с нагрузкой.

Вспышка ОРВИ и гриппа в Казахстане

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова озвучила прогноз по заболеваемости в Казахстане.

С начала сезона подтверждено 590 случаев гриппа, из них 587 — тип A (H3N2), известный какгонконгский грипп. Этот вирус циркулирует в Казахстане с 2001 года. Также выявлены единичные случаи типа A (H1N1).

Альназарова подчеркнула, что соблюдение простых мер позволяет существенноснизить риск заражения: ограничить посещение мест массового скопления людей, регулярно проветривать помещения, использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук, при появлении симптомов ОРВИ и гриппа оставлять детей дома и не отправлять их в школы и детсады.

Напомним, в Костанае все 37 школ находятся на дистанционном обучении. Онлайн-формат продлили до конца текущей недели, 5 декабря.