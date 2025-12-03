По прогнозам синоптиков, в четверг, 4 декабря, ночью и утром на севере и востоке области ожидается небольшой снег, гололёд. В пятницу, 5 декабря, на севере и востоке снег, низовая метель и гололёд. В субботу, 6 декабря, на севере, западе и востоке снег, низовая метель и гололёд.

Кроме того, в ближайшие трое суток ночью и утром на севере, западе и востоке – туман.

В Костанае с четверга по субботу по прогнозу переменная облачность без осадков.

- В четверг, пятницу и субботу по ночам будет одинаковая температура: от 0 до 5 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В четверг и пятницу днём термометры покажут -2…+3 °С. В субботу днём 0…-5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -1…-3 °С, днём 0…+2 °С. В пятницу: ночью -1…-3 °С, днём 0…+2 °С. В субботу: ночью -1…-3 °С, днём -1…-3 °С.

Ветер в ближайшие трое суток ожидается северо-западный. В четверг скорость ветра будет небольшой – 7-12 м/с, в пятницу и субботу - 9-14 м/с с периодическими усилениями до 15-20 м/с на севере и западе области.

