Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Новое сообщение - о пересечении улиц Шевченко - Баймагамбетова в Костанае.

Угол ул. Шевченко - Баймагамбетова. Нужен ли знак «Направление главной дороги»?

- Если ехать по ул. Шевченко в сторону парка Победы, под знаком «Уступи дорогу» отсутствует знак 7.13 «Направление главной дороги», что вводит водителей в заблуждение и может привести к ДТП, - жалуется Алексей ИВАНЧЕНКО. - При знаке «Уступи дорогу» водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся только по пересекаемой дороге. Следовательно, встречные машины, движущиеся по Шевченко в сторону базара и поворачивающие налево на Баймагамбетова, пропускать не обязаны.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области о том, нужен ли на участке знак «Направление главной дороги».

Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Юрия НАСАЛЬЧУКА об опасном участке на ул. Текстильщиков, 14 «А», в районе ночного клуба «Дионис». На фотографии, которую прислал читатель, знака «Пешеходный переход» нет, а от разметки осталась одна полоса.

На запрос «НГ» в ДП ответили:

- В адрес ГУ «Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Костаная» выдано предписание на замену технических средств регулирования дорожного движения 5.16.1. и 5.16.2 «Пешеходный переход», нанести разметку и перенести ближе к проезжей части.

В отделе ЖКХ пояснили:

- Принято решение об установке вышеуказанного дорожного знака на данном участке в срок до 12 декабря 2025 года, касательно дорожной разметки, нанесение будет выполнено в летний период 2026 года.

«НГ» также проверила результат акции «Оденем «голые» трубы». Две недели назад мы сообщили об участке теплотрассы возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина. 26 ноября житель дома Петр СУХИН сообщил:

- Трубу утеплили на второй день после публикации в газете, сейчас все хорошо.

Фото Google Maps

Есть на примете небезопасные участки дороги и оголенные участки теплотрассы? Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте на WhatsApp +7-747-907-57-92 или по адресу ng@ng.kz.