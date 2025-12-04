Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев раскритиковал чиновников за необдуманные и неэтичные высказывания, которые, по его словам, стали народными "мемами" и показывают их оторванность от людей, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Что произошло

3 декабря на пленарном заседании Мажилиса Елнур Бейсенбаев заявил о неготовности членов правительства к конструктивному диалогу. Это, по его словам, "подрывает доверие народа к государственной власти".

В пример он привёл ситуацию с принятием Налогового кодекса.

"Правительство проигнорировало предупреждения Парламента о его рисках, пообещав провести широкую разъяснительную работу. Но ситуация обострилась. И лишь вмешательство Главы государства привело к заморозке части норм. Правительство в очередной раз спряталось за Президента, прикрыв свои ошибки решением Главы государства", – сказал он.

"Слова чиновников стали мемами"

Депутат заявил, что некоторые чиновники показывают свою оторванность от народа через неэтичные и неуместные высказывания.

"Настоящими мемами стали неэтичные и необдуманные высказывания чиновников, демонстрирующие их отрыв от народа. Например, недавно вице-министр торговли посоветовал полагаться на "кошелек и желание" при обсуждении стоимости новогоднего дастархана", – рассказал Бейсенбаев.

По его словам, члены правительства часто не могут даже чётко ответить на вопросы о ценах на продукты. Также он привёл в пример несколько кейсов.

"Заместитель акима Алматинской области публично унизил лиц с инвалидностью, оскорбив их честь и достоинство. Также ироничный ответ министра обороны о суицидах в армии переходит все границы элементарной человеческой этики и сочувствия", – добавил он.

Контекст

Ранее вице-министра торговли и интеграции Айдара Абилдабекова спросили, не придётся ли казахстанцам тратить половину зарплаты на новогодний стол. Он ответил, что всё зависит "от желания и кошелька".

Также чиновник порекомендовал покупать продукты там, где дешевле, сказав: "Не нравится цена – не берите".

А на встрече министра здравоохранения Акмарал Альназаровой с населением Талгарского района первый заместитель акима Алматинской области Канат Есболатов неожиданно заявил: "Давайте уважать инвалидов, их и так бог наказал".