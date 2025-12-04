3 декабря в специализированном межрайонном экономическом суде прошла подготовительная беседа по иску ИП Брунер к ГУ «Аппарат акима Костаная». Истец просит признать незаконным и отменить решение тарифной комиссии об изменении схемы и графика маршрута № 120, курсирующего между Костанаем и Рудным. А также признать незаконным и отменить решение заместителя акима Алмата Исмагулова о корректировке схемы и сокращения интервала движения.

В июне 2025 года власти Костаная приняли решение о том, чтобы автобус № 120 перестал заезжать на городские остановки. Сейчас он курсирует между автовокзалами двух городов. Тогда в отделе ЖКХ объясняли, что деньги на субсидирование маршрута из бюджета не были выделены, хоть он и признан социально-значимым. Рассматривался вопрос о повышении тарифа, но это предложение не поддержали в Национальной палате предпринимателей и Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Костанайской области. Вот власти и не придумали ничего лучше, кроме как сократить издержки предпринимателя, сократив схему движения автобуса. Предприниматель от такого решения не в восторге.

На судебном заседании 3 декабря предприниматель Александр БРУНЕР заявил, что к концу июня 2025 года пассажиропоток автобуса № 120 за один день составлял около 2 600 человек. Он рассчитывал, что количество пассажиров будет только увеличиваться, так как маршрут пользовался популярностью. Сейчас же, по данным Брунера, пассажиропоток упал до 1200-1300 человек в день.

- Акимат пишет, что сократил маршрут для увеличения рентабельности маршрута, - отметил Брунер. - Чтобы ее повысить, нужно чтобы выросли наши доходы. А как они вырастут, если из-за новой схемы у нас стало меньше пассажиров? Получается, с июля ровно на половину наш доход уменьшился. Мы несем просто большие убытки. Мы ведь не просили акимат сокращать маршрут. Мы решением маслихата были признаны социально значимым маршрутом, но субсидий нам так никто и не заплатил.

Брунер подчеркнул, что решение о сокращении маршрута было принято на основании рекомендаций тарифной комиссии. Однако у перевозчика есть ответ Министерства транспорта РК о том, что тарифная комиссия может только проверять расчеты при назначении субсидий. Таким образом, считает перевозчик, этот орган вышел за пределы своих полномочий.

- Мы готовы после этого заседания встретиться с представителями акимата и прийти к медиативному соглашению, результатом которого может быть только один пункт - вернуть старую схему движения, - предложил Брунер. - Тогда предприятие будет работать в полную силу и мы сможем развиваться. А население будет довольно и благодарно возврату старого маршрута, поскольку он был очень логистически грамотным. Не знаю, почему акимат решил его сократить. По моему мнению, это предвзятое отношение к нашему ИП.

Адвокаты Брунера настаивают, что акимат, меняя схему движения автобуса, нарушил некоторые пункты договора с перевозчиком.

- Акимат ссылается на то, что по договору они вправе единолично изменить схему движения и график маршрута, - сказал адвокат Ерлан ТУЛЕУБАЕВ. - В договоре указано, что они могут вносить единоличные изменения только в связи с расширением жилого массива и строительством новых микрорайонов. То есть заказчик может увеличить схему движения по своему усмотрению, но никак не сократить. В случае сокращения, эти условия прописаны в другом пункте договора, заказчик должен был пригласить нас и согласовать письменное дополнение к договору.

- Лейтмотивом данного дела является и то, что маршрут был признан маслихатом социально значимым от остановки «Гиппократ» в Костанае и до остановки «ЦУМ» в Рудном. Решение маслихата нельзя изменить решением акимата, - добавила адвокат Снежанна ЖУКОВА.

Руководитель ОО «Умит-Надежда» Дуйсенгали ОСПАНОВ в суде выступает в качестве третьего лица по ходатайству перевозчика. Он отмечал в своем выступлении, что старый маршрут был удобен для людей с инвалидностью, так как они могли доехать из Рудного до центра Костаная без дополнительных пересадок. К нему теперь обращаются люди, чтобы объединение защитило их права и помогло в возвращении старого маршрута.

- Я считаю, что в данном случае нарушены права людей с инвалидностью нарушены, это дискриминация, - сказал Оспанов. - Пэтому я хочу, чтобы оставили старую схему маршрута.

Представители ответчика, аппарата акима Костаная, в суд на предварительную беседу не пришли. Письменный отзыв пока не представили.

«НГ» продолжит следить за этим судебным процессом.

Фото автора

