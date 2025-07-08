Глава областного центра Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 8 июля, на аппаратном совещании эмоционально прокомментировал сокращение маршрута №120, который теперь курсирует между автовокзалами двух городов без заезда на городские остановки. Недовольство акима вызвало поведение перевозчика ИП "Брунер", которое он посчитал несправедливым. В частности, гнев вызвали объявления в автобусах о том, что акимат "в одностороннем порядке и безосновательно принял решение о сокращении маршрута".

Фото из архива "НГ"

- Смотрите, в 2021 году у нас было 2,2 млрд тенге выделено на субсидии перевозчикам - это только 60% от потребности и перевозчики работали, в 2022 году было 2,3 млрд тенге, что закрывало 70% потребностей, но перевозчики все равно работали, а в 2023 и 2024 году мы закрыли 100% потребностей на 4,3 и 5,2 млрд тенге соответственно, - привел данные аким по городским автобусам. - Перевозчики за счет субсидий покупают новые автобусы и это наши партнерские с ними отношения. Перевозчики зарабатывают на субсидиях. Улучшился комфорт, снизилось число поломок. Но это не значит, что перевозчик должен играться.

Аким повторил то, что до него комментировали в городском отделе ЖКХ. Перевозчик ИП "Брунер" обратился в акимат Костаная с предложением о признании маршрута социально значимым и последующем выделении субсидий. Маршрут был признан таковым в ноябре 2024 года, но деньги на субсидии не были выделены. Повышение тарифа согласовать не удалось, поэтому принято решение о сокращении маршрута.

- Мы его оптимизировали, на 10 км уменьшили, стал он ездить от автовокзала до автовокзала, соответственно его расходы на ремонт, на солярку, сократились, - отметил Жундубаев. - Но господин Брунер вешает в автобусах табличку, что акимат в одностороннем порядке сократил маршрут: "жители, проголосуйте, вам нравится или нет". Ответ, конечно, будет однозначный. И во всех СМИ это подхватили. Что я хочу пояснить - должна быть справедливость. Я вам говорил, что мы выплачиваем субсидии 100%, мы создали все условия для перевозчика, тому же Брунеру к автобусному парку дорогу делаем. Теперь это объявление, которое, как я считаю, - дезинформация. Вообще, полиция, правовую оценку дайте этому объявлению! Я считаю, что здесь есть состав административного правонарушения. Это мое мнение. Перевозчик будоражит население, дает людям ложную информацию, ведь в договоре четко написано, что заказчик в одностороннем порядке может за 10 дней предупредить об изменении маршрута. Поэтому объявление в автобусах - это явный обман, некрасивый. Поэтому дайте этому правовую оценку.

Марат Жундубаев также заявил - он считает несправедливым факт того, что 6 междугородних маршрутов относятся к городскому акимату.

- Сейчас мы поднимем этот вопрос, я напишу акиму области служебную записку и попрошу, чтобы этот вопрос был упорядочен, - сказал Жундубаев. - У нас 6 маршрутов должно обслуживать управление пассажирского транспорта, а в 2022 году получилось так, что они оказались на нашем балансе. Никогда такого не было. Теперь, маршрут №120, от "Гиппократа" до музея (в Рудном - "НГ") - это что за маршрут? Мы обслуживаем по сути областной маршрут, из которого согласно анализа 70% пассажиров - рудничане. Ну в таком случае пусть этим аким Рудного занимается. А вообще этим областное управление должно заниматься.

Аким Костаная также назвал несправедливым то, что городские власти должны заниматься автобусом в Рудный, а не улучшением внутригородской сети. Он отметил, что считает решение о сокращении маршрута №120 правильным.

- Достаточно этого. Люди, которые хотят приехать в Рудный или Костанай, могут доехать до автовокзала, у нас общественный транспорт очень хорошо ходит. Мы не можем до каждого дома провести автобусный маршрут. Только на 120-м маршруте экономия составит 80 млн тенге. То есть перевозчик хотел на эту сумму поднять свою прибыльность. Сейчас мы получили письмо от перевозчика, они просят не поднимать тариф, не платить субсидии, только вернуть старый маршрут. О чем это говорит? Что маршрут и так прибыльный. Поэтому я к перевозчикам обращаюсь - нужно иметь совесть!

Корреспондент "НГ" пересказал позицию ИП "Брунер", который говорил о том, что из-за сокращения 120-й маршрут стал нерентабельным. Сокращение интервала движения привело к увеличению километража, а пассажиропоток существенно упал.

Автобус №120, рейс 6 июля на 19:30 из Рудного в Костанай - больше половины мест свободны

- Я вам скажу так - рано говорить о рентабельности, потому что маршрут только начал с 1 июля работать по новой схеме, - ответил Жундубаев. - По моему предположению, в минус он не уйдет в любом случае. Время это покажет. Но вы слышали мою позицию - это должен быть областной маршрут. Моя задача работать над городскими автобусами. Позиция перевозчика мне понятна, я его услышал. Поживем, увидим.

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