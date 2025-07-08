Спустя два года работы приложения фермеры продолжают жаловаться на его работу, передает Informburo.kz. Когда казахстанцы смогут покупать свежее мясо напрямую у фермеров с помощью приложения TortTulik, рассказали в Министерстве сельского хозяйства.

Фото Informburo.kz

В июне 2023 года в Казахстане запустили приложение для владельцев сельскохозяйственных животных TortTulik. С его помощью каждый владелец животного может провести инвентаризацию своего поголовья, а у ветврачей будет возможность своевременно и в полном объёме проводить ветеринарно-профилактические мероприятия. Также планировалось, что в TortTulik появится раздел для покупателей мяса с возможностью заказать тушу прошедшего ветеринарный контроль животного напрямую у сельхозтоваропроизводителя.

Спустя два года после запуска фермеры продолжают жаловаться на работу приложения. При этом зарегистрироваться в TortTulik как физическое лицо пока нельзя.

Приложение TortTulik / Скриншот Informburo.kz

"Любая система, когда первоначально мы вводим в боевой режим, имеет проблемы и сбои. Мы это знаем, там нужно время. Эта система будет работать. Мы определённые изменения внесли. Система сейчас более или менее нормально работает", – сказал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве.

В свою очередь вице-министр Амангалий Бердалин уточнил, что TortTulik является будущим отечественной ветеринарии. Он подчеркнул, что в первую очередь систему разработали для владельцев личных хозяйств, чтобы они через свой смартфон могли получать услуги, начиная от постановки животного на учёт и вплоть до вызова ветврача перед убоем или вакцинацией.

"Любой технический инструмент запускается поэтапно. Во время первого этапа мы реализовали (функционал. – Авт.) для владельцев сельхозживотных. Вторым этапом мы будем запускать для всех физических лиц. Поэтому сейчас есть ограничения для физлиц. Во время первого этапа запустили функцию продажи живого скота. На втором этапе предполагается реализация мяса", – добавил заместитель министра Баглан Бекбауов.

По его данным, физические лица смогут регистрироваться в приложении и покупать мясо напрямую у фермеров до конца года.