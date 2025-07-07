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Где и когда временно отключат электроэнергию в Костанае?

Георгий ГОВОРОВ

7 июля 2025, 16:45 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю опубликовали ТОО «ЭПК-forfait» на своем сайте. С 8 по 12 июля работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в десяти районах областного центра.

Иллюстративное фото

В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у абонентов по следующим адресам:

ТП-349 (работы на ВЛ)

с 8 по 12 июля с 10:00 до 18:00

  • ИП Ещенкомагазин «Зоосфера»,
  • «Перестройка»,
  • ТОО «F-lain» по ул. Дулатова 184/1.

Частный сектор:

  • ул. Рабочая 71-112,
  • ул. Байтурсынова 167-205,
  • ул. Дулатова 181-213,
  • ул. Шипина 78-87,
  • ул. Алтынсарина 155-189.

ТП–264 (работы на ВЛ)

с 8 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
  • ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
  • ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
  • ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

КТП – 6 П (работы на ТП)

08 июля с 10:00 до 18:00

  • Стоматология по ул. Уральская 16.

ТП–75 (работы на ТП)

8 июля с 10:00 до 18:00

  • Каспи Банк,
  • магазин «Кайнар»,
  • «Север»,
  • «Айналайн»,
  • «Баракат»,
  • «Агат»,
  • «Спутник»,
  • «Народная ярмарка»,
  • ТД «Кристалл»,
  • Центр слуха,
  • аптека «Цветная», «Фармаком»,
  • парикмахерская «Натали».

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 131,
  • ул. Амангельды 72.

Частный сектор:

  • ул. Амангельды 82-88, 86/1,
  • ул. Дулатова 105-111,111а.

ТП–60 (работы на ТП)

9 июля с 10:00 до 18:00

  • Ясли-сад № 3,
  • ИП Шишкин,
  • ИП Семеров,
  • ИП Жуков,
  • ИП Азиси,
  • ТОО «Азат – Р»,
  • магазин «Астана»,
  • «Автодос».

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 29,43а,
  • ул. Толстого 30.
  • Частный сектор:
  • ул. Сьянова 21-47, 
  • пр. Аль-Фараби 15/5,
  • ул. Толстого 6-30,
  • ул. Каирбекова 47-60.

Светофор:

  • пр. Абая – пр. Аль-Фараби
  • ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП – 047 (работы на ТП)

09 июля с 10:00 до 18:00

  • ДК Дом студентов»,
  • магазин «Куннен»,
  • «Амир»,
  • КНС – 11.

Спальный сектор:

  • ул. Текстильщиков 6/1, 4 мкр -д. 4.

Частный сектор:

  • ул. Текстильщиков 1-38, 1/1-18/1.

Светофор:

  • ул. Каирбекова – ул. Текстильщиков

ж/м п. Амангельды (работы на ТП)

09 июля с 10:00 до 17:00

  • Магазин «Колокольчик»,
  • «Жанар»,
  • «Новинка»,
  • аптека «№Забота»,
  • поликлиника,
  • почта,
  • мастерская -СТО,
  • ИП Позднякова,
  • ИП Хабибулина,
  • ИП Умирбаев,
  • ИП Нарымбаев,
  • ТОО «КапиталГруппСоюз»,
  • база ТТС.

Частный сектор:

  • К.Маркса 2-90,
  • ул. Дружбы 1-51,
  • ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,
  • ул. Мира 8-28,
  • ул. Тепличная 4-16,
  • ул. Парковая 1-38,
  • ул. Ленина 2-55,
  • ул. Набережная 1-49,
  • ул. Гоголя 2-24,
  • ул. Целинная 1-37.

КТП – 3 (работы на ТП)

10 июля  2025 года    с 10:00 до 13:00

  • Аптека по ул. Валиханова 95,
  • магазин по ул. Бородина 174,
  • ломбард по ул. Бородина 170,
  • магазин «Пивнов».

Спальный сектор:

  • ул. Бородина 170,172,174,176.

Частный сектор:

  • ул. Шипина 156/1-156/12,154/1-154/12,
  • ул. Летунова 147-224, 181/1-181/32, 183/2-14,
  • ул. Валиханова 77-102,
  • ул. Шаяхметова 145-170, 170а,
  • ул. Бородина 104.

Светофор:

  • ул. Бородина – ул. Валиханова

ТП – 131 (работы на ТП)

10  июля с 13:00 до 18:00

  • Школа № 20,
  • магазин «Раузет»,
  • «Лаура»,
  • «Леди-Шоколадка»,
  • «Бахыт»,
  • «Шарм»,
  • аптека «Цветная»,
  • стоматология «Дентал»,
  • ТОО «Витайм».

Спальный сектор:

  • ул. Маяковского 110,120,
  • ул. Чкалова 7.

ТП – 16 (работы на ТП)

11  июля с 10:00 до 18:00

  • Клиника по ул. Дощанова 137/2,
  • магазин «У Олеси»,
  • «Старт»,
  • «Минимаркет»,
  • «У Наташи»,
  • «Перекресток»,
  • парикмахерская «Соната»,
  • СТО по ул. Мауленова 10б.

Спальный сектор:

  • ул. Дощанова 133а, 135,137,
  • ул. Мауленова 2,4,6,8,10/1,10/5, 10/7, 10/3,12/1,12/2

Частный сектор:

  • ул. Дощанова 137/1, 135/2-135/12.

Светофор:

  • ул. Дощанова – ул. Майлина
  • ул. Дощанова – ул. Мауленова