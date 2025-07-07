План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю опубликовали ТОО «ЭПК-forfait» на своем сайте. С 8 по 12 июля работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в десяти районах областного центра.

Иллюстративное фото



В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у абонентов по следующим адресам:

ТП-349 (работы на ВЛ)

с 8 по 12 июля с 10:00 до 18:00



ИП Ещенко магазин «Зоосфера»,

«Перестройка»,

ТОО «F-lain» по ул. Дулатова 184/1.

Частный сектор:

ул. Рабочая 71-112,

ул. Байтурсынова 167-205,

ул. Дулатова 181-213,

ул. Шипина 78-87,

ул. Алтынсарина 155-189.

ТП–264 (работы на ВЛ)

с 8 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Хакимжановой 19-23, 64-88, 64/1-64/21,

ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,

ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,

ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.

КТП – 6 П (работы на ТП)

08 июля с 10:00 до 18:00

Стоматология по ул. Уральская 16.

ТП–75 (работы на ТП)

8 июля с 10:00 до 18:00

Каспи Банк,

магазин «Кайнар»,

«Север»,

«Айналайн»,

«Баракат»,

«Агат»,

«Спутник»,

«Народная ярмарка»,

ТД «Кристалл»,

Центр слуха,

аптека «Цветная», «Фармаком»,

парикмахерская «Натали».

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина 131,

ул. Амангельды 72.

Частный сектор:

ул. Амангельды 82-88, 86/1,

ул. Дулатова 105-111,111а.

ТП–60 (работы на ТП)

9 июля с 10:00 до 18:00

Ясли-сад № 3,

ИП Шишкин,

ИП Семеров,

ИП Жуков,

ИП Азиси,

ТОО «Азат – Р»,

магазин «Астана»,

«Автодос».

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 29,43а,

ул. Толстого 30.

Частный сектор:

ул. Сьянова 21-47,

пр. Аль-Фараби 15/5,

ул. Толстого 6-30,

ул. Каирбекова 47-60.

Светофор:

пр. Абая – пр. Аль-Фараби

ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби

ТП – 047 (работы на ТП)

09 июля с 10:00 до 18:00

ДК Дом студентов»,

магазин «Куннен»,

«Амир»,

КНС – 11.

Спальный сектор:

ул. Текстильщиков 6/1, 4 мкр -д. 4.

Частный сектор:

ул. Текстильщиков 1-38, 1/1-18/1.

Светофор:

ул. Каирбекова – ул. Текстильщиков

ж/м п. Амангельды (работы на ТП)

09 июля с 10:00 до 17:00

Магазин «Колокольчик»,

«Жанар»,

«Новинка»,

аптека «№Забота»,

поликлиника,

почта,

мастерская -СТО,

ИП Позднякова,

ИП Хабибулина,

ИП Умирбаев,

ИП Нарымбаев,

ТОО «КапиталГруппСоюз»,

база ТТС.

Частный сектор:

К.Маркса 2-90,

ул. Дружбы 1-51,

ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,

ул. Мира 8-28,

ул. Тепличная 4-16,

ул. Парковая 1-38,

ул. Ленина 2-55,

ул. Набережная 1-49,

ул. Гоголя 2-24,

ул. Целинная 1-37.

КТП – 3 (работы на ТП)

10 июля 2025 года с 10:00 до 13:00

Аптека по ул. Валиханова 95,

магазин по ул. Бородина 174,

ломбард по ул. Бородина 170,

магазин «Пивнов».

Спальный сектор:

ул. Бородина 170,172,174,176.

Частный сектор:

ул. Шипина 156/1-156/12,154/1-154/12,

ул. Летунова 147-224, 181/1-181/32, 183/2-14,

ул. Валиханова 77-102,

ул. Шаяхметова 145-170, 170а,

ул. Бородина 104.

Светофор:

ул. Бородина – ул. Валиханова

ТП – 131 (работы на ТП)

10 июля с 13:00 до 18:00

Школа № 20,

магазин «Раузет»,

«Лаура»,

«Леди-Шоколадка»,

«Бахыт»,

«Шарм»,

аптека «Цветная»,

стоматология «Дентал»,

ТОО «Витайм».

Спальный сектор:

ул. Маяковского 110,120,

ул. Чкалова 7.

ТП – 16 (работы на ТП)

11 июля с 10:00 до 18:00

Клиника по ул. Дощанова 137/2,

магазин «У Олеси»,

«Старт»,

«Минимаркет»,

«У Наташи»,

«Перекресток»,

парикмахерская «Соната»,

СТО по ул. Мауленова 10б.

Спальный сектор:

ул. Дощанова 133а, 135,137,

ул. Мауленова 2,4,6,8,10/1,10/5, 10/7, 10/3,12/1,12/2

Частный сектор:

ул. Дощанова 137/1, 135/2-135/12.

Светофор: