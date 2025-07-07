Где и когда временно отключат электроэнергию в Костанае?
Георгий ГОВОРОВ
План работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю опубликовали ТОО «ЭПК-forfait» на своем сайте. С 8 по 12 июля работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в десяти районах областного центра.
Иллюстративное фото
В связи с работами произойдет временное отключение электроэнергии у абонентов по следующим адресам:
ТП-349 (работы на ВЛ)
с 8 по 12 июля с 10:00 до 18:00
- ИП Ещенкомагазин «Зоосфера»,
- «Перестройка»,
- ТОО «F-lain» по ул. Дулатова 184/1.
Частный сектор:
- ул. Рабочая 71-112,
- ул. Байтурсынова 167-205,
- ул. Дулатова 181-213,
- ул. Шипина 78-87,
- ул. Алтынсарина 155-189.
ТП–264 (работы на ВЛ)
с 8 по 12 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой 19-23, 64-88, 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная 66-86, 78/1-78/9, 86/2-86/8, 68/1-68/6,
- ул. Комарова 12-46, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря 72-90, 82/2-82/12, 64/12-64/18,62/1-62/10.
КТП – 6 П (работы на ТП)
08 июля с 10:00 до 18:00
- Стоматология по ул. Уральская 16.
ТП–75 (работы на ТП)
8 июля с 10:00 до 18:00
- Каспи Банк,
- магазин «Кайнар»,
- «Север»,
- «Айналайн»,
- «Баракат»,
- «Агат»,
- «Спутник»,
- «Народная ярмарка»,
- ТД «Кристалл»,
- Центр слуха,
- аптека «Цветная», «Фармаком»,
- парикмахерская «Натали».
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 131,
- ул. Амангельды 72.
Частный сектор:
- ул. Амангельды 82-88, 86/1,
- ул. Дулатова 105-111,111а.
ТП–60 (работы на ТП)
9 июля с 10:00 до 18:00
- Ясли-сад № 3,
- ИП Шишкин,
- ИП Семеров,
- ИП Жуков,
- ИП Азиси,
- ТОО «Азат – Р»,
- магазин «Астана»,
- «Автодос».
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 29,43а,
- ул. Толстого 30.
- Частный сектор:
- ул. Сьянова 21-47,
- пр. Аль-Фараби 15/5,
- ул. Толстого 6-30,
- ул. Каирбекова 47-60.
Светофор:
- пр. Абая – пр. Аль-Фараби
- ул. Каирбекова – пр. Аль-Фараби
ТП – 047 (работы на ТП)
09 июля с 10:00 до 18:00
- ДК Дом студентов»,
- магазин «Куннен»,
- «Амир»,
- КНС – 11.
Спальный сектор:
- ул. Текстильщиков 6/1, 4 мкр -д. 4.
Частный сектор:
- ул. Текстильщиков 1-38, 1/1-18/1.
Светофор:
- ул. Каирбекова – ул. Текстильщиков
ж/м п. Амангельды (работы на ТП)
09 июля с 10:00 до 17:00
- Магазин «Колокольчик»,
- «Жанар»,
- «Новинка»,
- аптека «№Забота»,
- поликлиника,
- почта,
- мастерская -СТО,
- ИП Позднякова,
- ИП Хабибулина,
- ИП Умирбаев,
- ИП Нарымбаев,
- ТОО «КапиталГруппСоюз»,
- база ТТС.
Частный сектор:
- К.Маркса 2-90,
- ул. Дружбы 1-51,
- ул. Рудненская 8-20, 12/1,12/2,
- ул. Мира 8-28,
- ул. Тепличная 4-16,
- ул. Парковая 1-38,
- ул. Ленина 2-55,
- ул. Набережная 1-49,
- ул. Гоголя 2-24,
- ул. Целинная 1-37.
КТП – 3 (работы на ТП)
10 июля 2025 года с 10:00 до 13:00
- Аптека по ул. Валиханова 95,
- магазин по ул. Бородина 174,
- ломбард по ул. Бородина 170,
- магазин «Пивнов».
Спальный сектор:
- ул. Бородина 170,172,174,176.
Частный сектор:
- ул. Шипина 156/1-156/12,154/1-154/12,
- ул. Летунова 147-224, 181/1-181/32, 183/2-14,
- ул. Валиханова 77-102,
- ул. Шаяхметова 145-170, 170а,
- ул. Бородина 104.
Светофор:
- ул. Бородина – ул. Валиханова
ТП – 131 (работы на ТП)
10 июля с 13:00 до 18:00
- Школа № 20,
- магазин «Раузет»,
- «Лаура»,
- «Леди-Шоколадка»,
- «Бахыт»,
- «Шарм»,
- аптека «Цветная»,
- стоматология «Дентал»,
- ТОО «Витайм».
Спальный сектор:
- ул. Маяковского 110,120,
- ул. Чкалова 7.
ТП – 16 (работы на ТП)
11 июля с 10:00 до 18:00
- Клиника по ул. Дощанова 137/2,
- магазин «У Олеси»,
- «Старт»,
- «Минимаркет»,
- «У Наташи»,
- «Перекресток»,
- парикмахерская «Соната»,
- СТО по ул. Мауленова 10б.
Спальный сектор:
- ул. Дощанова 133а, 135,137,
- ул. Мауленова 2,4,6,8,10/1,10/5, 10/7, 10/3,12/1,12/2
Частный сектор:
- ул. Дощанова 137/1, 135/2-135/12.
Светофор:
- ул. Дощанова – ул. Майлина
- ул. Дощанова – ул. Мауленова
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