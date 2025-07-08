В столице Казахстана завершился третий этап Кубка мира по боксу среди мужчин и женщин. Соревнования прошли во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова под эгидой новой международной организации World Boxing, созданной как альтернатива IBA (Международной боксерской ассоциации), чтобы бокс получил место на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США). В турнире приняли участие около 400 боксеров из 29 стран, соревновавшиеся в 20 весовых категориях - десять у мужчин и десять у женщин.

Четвертьфинальный бой этапа Кубка мира Надежды Рябец (в красном) / Фото instagram.com/qaz_team_officia

Первые два этапа Кубка мира прошли с 31 марта по 6 апреля в бразильском городе Фос-ду-Игуасу и с 10 по 16 мая в столице Польши городе Варшаве.

Сборная Казахстана стала на домашнем этапе главным триумфатором турнира, завоевав в общей сложности восемь золотых медалей и уверенно заняв первое место в общекомандном зачете. Кроме этого, на счету казахстанских боксеров четыре «серебра» и три «бронзы». Второй стала сборная Бразилии с четырьмя золотыми медалями. Замкнула тройку сильнейших сборных команда Индия, завоевавшая три «золота». По одной победе на счету представителей Франции, Финляндии, Узбекистана, Норвегии и Австралии.

В семи из десяти финалах среди мужчин выступили казахстанские боксеры, выиграв пять решающих боев. Победителями этапа Кубка мира World Boxing стали Санджар Ташкенбай (до 50 кг), Сабырхан Махмуд (до 55 кг), Сабыржан Аккалык (до 75 кг), Бекзад Нурдаулетов (до 85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

У женщин по три финальных боя выиграли представительницы Индии и Казахстана, в составе которого победительницами Кубка мира стали Назым Кызайбай (до 48 кг), Виктория Графеева (до 60 кг) и Наталья Богданова (до 70 кг).

Победа в четвертьфинале / Фото instagram.com/qaz_team_officia

Обладательницей одной из наград Кубка мира стала представительница костанайского бокса Надежда Рябец, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина и являющаяся бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в Индии, бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина) и участницей Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Костанайка, защищая честь Казахстана в весовой категории до 75 кг, на старте Кубка мира встретилась на стадии четвертьфинала с Дос Сантос Перейра Вивиане из Бразилии, завоевавшей бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира World Boxing. Поединок завершился со счетом 4:1 в пользу казахстанки.

Полуфинальный бой Надежды Рябец / Фото instagram.com/qaz_team_officia

Победа в полуфинале / Фото instagram.com/qaz_team_officia

В полуфинале Надежде Рябец противостояла действующая вице-чемпионка мира, чемпионка мира среди юниоров 2021 года, а также пятикратная чемпионка Европы на молодежном и юниорском уровне Бюшра Ишильдар из Турции. Раздельным решением судей со счетом 4:1 победу одержала костанайская спортсменка.

Фрагменты финального поединка / Фото instagram.com/qaz_team_officia

В финале соперницей костанайки стала чемпионка мира среди юниоров 2022 года, чемпионка Европы среди юниоров 2021 и 2022 гг. Суннива Хофстад из Норвегии, первой из женщин-боксеров Норвегии пробившаяся на Олимпийские игры (Париж-2024). Норвежская спортсменка уже становилась победительницей двух первых этапов Кубка мира World Boxing. И в Астане она одержала в финале единогласным решением судей победу над одной из самых опытных представительниц Казахстана Надеждой Рябец, ставшей в итоге серебряным призером.

Надежда Рябец (слева) - серебряный призер третьего этапа Кубка мира / Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Выиграв домашний этап Кубка мира сборная Казахстана по боксу улучшила положение в медальном зачете World Boxing Cup, поднявшись с пятого места на второе. В копилке казахстанской сборной теперь 11 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых наград.

Лидерство же сохранила сборная Узбекистана, у которой 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых медалей. На третьем месте хозяйка второго этапа сборная Польши (7-7-2). В Топ-5 медального зачета Кубка мира также входят сборные Бразилии (7-4-5) и Италии (4-6-5).

Заключительный, четвертый этап пройдет в Индии с 15 по 22 ноября. А следующим турниром под эгидой World Boxing станет чемпионат мира в Ливерпуле (Великобритания) с 4 по 14 сентября.