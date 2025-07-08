В областном центре возбуждено досудебное расследование по факту жестокого обращения с животными. Поводом стало сообщение от жительницы города, которая 6 июля обнаружила в мусорном контейнере по адресу ул. Пролетарская, 22, завязанный черный пакет с щенками.

Она уточнила, что животных было больше пяти. В итоге выжить удалось лишь троим щенкам. Их забрали волонтеры ОО "Надежда Плюс kst". Сейчас они находятся на территории их реабилитационного центра для собак под опекой этой организации.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

- По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование, - сообщили в ведомстве. - На месте происшествия проведён осмотр, собраны необходимые материалы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый.

Полиция также отметила, что проводятся мероприятия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Фото из архива "НГ"