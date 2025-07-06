В Костанае вновь зафиксирован случай жестокого обращения с животными. Как сообщила «НГ» наша читательница, сегодня, 6 июля, по адресу: ул. Пролетарская, 22, рядом с комплексом SPA Comfort, она обнаружила в мусорном контейнере завязанный черный пакет с щенками.

- Один щенок задохнулся, остальные выжили, - рассказала она. - Точное количество не знаю, думаю, что их было больше пяти. К сожалению, у меня нет возможности приютить их, но, возможно, помогут неравнодушные люди или волонтеры.

Информацию мы передали в ОО «Надежда Плюс kst», которая занимается помощью бездомным животным. В организации сообщили, что в ближайшее время волонтеры выедут на место и заберут щенков.

Мы также направили запрос в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области и ожидаем комментарий по данному факту.

Позднее читательница уточнила, что выжили лишь трое щенков. Сейчас они находятся под опекой волонтеров ОО «Надежда Плюс kst» на территории их реабилитационного центра для собак.

Напомним, сегодня "НГ" уже сообщала как полицейские области расследуют случаи жестокого обращения с животными и насколько эффективны их действия.

Фото предоставлено нашей читательницей