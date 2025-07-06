24 июня на улице 8 Марта в Костанае прохожие обнаружили собаку с десятками дробин в теле. Волонтеры доставили ее в клинику, где сделали рентген, подтвердивший - по животному стреляли из дробовика. Это только один из случаев жестокого обращения с животными, зафиксированных на территории Костанайской области в последнее время. Чем заканчивается их расследование и почему итог вызывает вопросы у зоозащитников?

Вечером 24 июня очевидцы обнаружили раненую собаку по ул. 8 Марта в Костанае

Отметим сразу: по последнему из зафиксированных случаев - о подстреленной собаке на ул. 8 Марта - возбуждено дело по ст. 316 УК РК «Жестокое обращение с животными».

- В рамках расследования были опрошены жители ближайших домов для установления возможных свидетелей, - сообщили 2 июля в пресс-службе ДП Костанайской области. - В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого. Полиция принимает все необходимые меры для скорейшего раскрытия преступления.

Ранее зоозащитница, волонтер ОО «Надежда Плюс kst» Анастасия СЕРИКОВА подчеркивала: в собаку стреляли намеренно, хладнокровно.

Рентген показал, что в собаку в Костанае стреляли дробью

- На опубликованных снимках - травмы, рваные раны, следы крови, - комментировала Анастасия на своей странице в Instagram. - Человек, который сегодня спокойно стреляет в собаку, завтра может выстрелить и в человека. Это уже не просто жестокость, это угроза для всего общества. Мы будем добиваться наказания для того, кто это сделал! Мы не дадим этому делу уйти в тень!

«НГ» изучила, как расследовали подобные факты в разных городах региона.

Аркалык. Зима - весна 2025 г.

В январе и феврале этого года в Аркалыке нашли мертвых бродячих собак, предположительно, отравленных. Улики передали в полицию, но дело переквалифицировали в административное. Позже пакет с останками нашли на улице. Рядом лежал лист с фамилией начальника местного УП. Об этом «НГ» сообщила общественный инспектор в области ответственного обращения с животными Аркалыка Татьяна ЧОКАН.

Сотрудники УП Аркалыка приняли трупы собак у Татьяны Чокан в качестве вещдоков

Мы отправили запрос в полицию.

- В данном случае, поскольку на теле погибших животных отсутствовали явные признаки увечий или следов жестокого обращения, было принято решение о том, что проведение экспертизы не требуется, - пояснил в ответе на запрос «НГ» начальник ДП Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - В ходе проверки не были установлены признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 316 УК РК.

Он отметил, что отсутствовали следующие квалифицирующие признаки, необходимые для уголовной ответственности:

умысел: не доказано, что действия были направлены на преднамеренное причинение страданий животным;

хулиганские побуждения: нет доказательств, что действия носили демонстративный или дерзкий характер;

садистские методы: действия не отличались изощренной или чрезмерной жестокостью;

присутствие малолетних: не установлено, что действия совершались в присутствии несовершеннолетних.

Учитывая отсутствие указанных признаков, дело было переквалифицировано в административное производство по ст. 407-1 КоАП РК.

- Что касается хранения трупов животных: тела были временно помещены в патологоанатомические мешки и оставлены на улице в зимний период в связи с отсутствием специализированного помещения, - сообщил начальник департамента. - Они не были изъяты как вещественные доказательства, поскольку соответствующий протокол не составлялся. Впоследствии трупы были по неосторожности вывезены сотрудниками коммунальной службы вместе со снегом за пределы территории.

Однако по поводу обнаружения листа бумаги с фамилией начальника УП Аркалыка проводится всесторонняя служебная проверка.

- Преждевременно делать выводы о происхождении или содержании указанного документа, - прокомментировал Файзуллин. И добавил: - Также отмечу, что мнения ветеринарных специалистов и общественных инспекторов в общем порядке могут учитываться при рассмотрении дел, однако на текущий момент в Костанайской области отсутствует необходимая инфраструктура и специалисты для проведения ветеринарных экспертиз. Это ограничивает возможности проведения полноценных процессуальных действий в делах подобной категории. Полиция осуществляет взаимодействие с органами прокуратуры в пределах предоставленных законом полномочий. Дополнительные экспертизы в рамках административных и уголовных дел назначаются исключительно по мотивированному запросу прокурора или следственных органов, при наличии обоснованных правовых оснований.

4 апреля административное дело по факту гибели собак было прекращено в связи с истечением сроков давности и отсутствием лиц, подлежащих привлечению к ответственности.

13 апреля 2025 года подростки нашли трупы собак на свалке в Аркалыке

- Говорить об утрате вещественных доказательств, на мой взгляд, глупо, - прокомментировала Татьяна Чокан ответ департамента полиции. - Это очевидная утилизация улик, попытка их скрыть. Отсутствие внешних повреждений - не аргумент. О жестоком обращении свидетельствует и факт предполагаемого отравления. Именно экспертиза, назначенная прокуратурой, должна была это установить. Есть видеозаписи с признаками предсмертной агонии животных - по симптомам можно даже визуально предположить тип яда.

Общественный инспектор напомнила: согласно пп. 3 п. 2 ст. 15 Закона РК «Об ответственном обращении с животными», умерщвление путем отравления приравнивается к жестокому обращению.

- Применение ст. 407-1 КоАП РК в данном случае некорректно. Эта статья применяется в ситуациях, не повлекших гибели животного и без умысла на убийство: например, при содержании на короткой цепи, - считает Чокан. - А здесь мы видим серию умышленных отравлений в одном районе за короткий промежуток времени - это уже уголовное преступление.

Татьяна делает вывод, неутешительный:

- Работать они, как полагается, не хотят! Если у них возникают проблемы с оплатой экспертизы или сохранением трупов для нее, то эти вопросы они на уровне города не поднимают, все списывают и хотят превратить это все в рутину. Чтобы люди бегали, что-то доказывали и получали отписки. Они прекрасно понимают, что ни один человек не будет постоянно с этим бороться и этим заниматься. Думают: «Когда-то и эта Чокан устанет куда-то писать и бить тревогу».

Рудный. Апрель 2025 г.

27 апреля 2025 года instagram-паблик myizrydnogo.kz сообщил, что их подписчица стала свидетелем жестокого обращения с собакой во дворе школы им. Абая в Рудном. На видео мужчина поднимает пса и бросает его с высоты на землю.

- Рядом со школой мужчина выгуливал свою собаку и избивал ее. Бил, пинал, душил, кидал по-всякому, - указано со слов очевидца происшествия в описании поста с этими видео в паблике. - Собака падала, он начинал тащить ее за горло, она вставала и шла дальше, потому что душил ее, волоча по земле. Потом она вовсе упала и не могла встать, за это он отпинал ее.

И вот ответ департамента полиции на запрос «НГ».

- В ходе проведенной проверки установлено, что собака находилась во дворе школы под контролем владельца, который выгуливал и проводил дрессировку животного. Оснований для возбуждения дела по статье 407-1 КоАП РК не выявлено, - сообщил Ерлан Файзуллин. - Факт жестокого обращения к животному не подтвердился. Тем не менее в ходе проверки было установлено нарушение правил выгула собак. В частности, животное находилось в общественном месте без намордника. По данному факту в отношении владельца собаки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК, которая предусматривает ответственность за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Ему назначен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге - «НГ»).

Костанай. Июнь 2025 г.

5 июня семерых щенков в тяжелом состоянии нашли в районе складов на ул. Складская. В итоге их на свою территорию забрало ОО «Надежда Плюс kst». Их тела были покрыты битумом.

5 июня семеро щенков, покрытых битумом, были найдены в районе складов на ул. Складская в Костанае

- Им намеренно «замуровали» рты, вероятно, чтобы они не могли издавать звуков и их лай никто не услышал. Думаю, от щенят хотели избавиться, - сообщила тогда в instagram-аккаунте организации ее председатель Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Однако после проверки полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

Сейчас щенки прошли курс лечения в ветклинике и находятся у волонтеров «Надежды»

- По словам очевидцев, щенки могли забраться в битум ночью, когда он был твердым и теплым, - пояснили решение в пресс-службе ведомства. - С наступлением жары битум начал плавиться, и животные оказались в ловушке.

Как сообщили в ДП, щенков из лужи с битумом спасли несколько мужчин

Лисаковск. Июнь 2025 г.

13 июня в поселке Октябрьский (Лисаковск), под балконом одного из домов на улице Целинная, был найден щенок, заживо закопанный в землю. На ухе у него была бирка - это значит, что он уже прошел программу стерилизации и вакцинации (ОСВВ).

13 июня в поселке Октябрьский (Лисаковск) на ул. Целинной был найден щенок, заживо закопанный в землю

- Этот щенок имел право жить там, где родился. Он не представлял угрозы! И все же его закопали заживо! Только потому, что он кому-то «мешал». Это не просто жестокость, это преступление против жизни, закона и человечности! - прокомментировала тогда происшествие Анастасия Серикова. - Где профилактика? Где работа с населением? Где ответственность? Этот случай - плевок в лицо государству, зоозащитникам и всем, кто верит, что доброта и закон должны стоять выше страха и ненависти. Просим распространить. Молча смотреть на это - значит соглашаться!

В конце июня Серикова сообщила «НГ», что спасенный щенок теперь не доверяет людям, убегает.

Полиция начала проверку по сообщению в соцсетях, хотя официального обращения не поступало. Рассматриваются обе квалификации: уголовная и административная.

В пресс-службе ДП сообщили: камер видеонаблюдения вблизи места происшествия нет, очевидцы не установлены, за исключением лиц, нашедших щенка. Мероприятия по установлению правонарушителя продолжаются.

Работать не хотят? Или не могут?

Если проанализировать действия полиции в этих случаях, то можно заметить некоторые тенденции. К сожалению, скорее негативные.

Даже при наличии фото-, видеосвидетельств и тяжелого состояния животных полиция не спешит возбуждать дела по статье 316 УК РК. В большинстве случаев происходящему придается административный характер, а это исключает реальную ответственность за содеянное.

По случаю в Аркалыке полиция ссылается на отсутствие инфраструктуры для ветеринарной экспертизы. Это создает правовой вакуум: нет заключения - нет состава преступления. Однако проблему можно и нужно решать на уровне области или с участием прокуратуры. Кроме того, можно сделать вывод, что в Аркалыке полиция, по сути, саботировала расследование. Исчезновение улик, игнорирование закона (в том числе норм о недопустимости отравления) и неспособность довести дело до конца - системная недоработка. Ответственность никто не понес.

В эпизоде со щенками в битуме в Костанае полиция выбрала удобную версию и не назначила даже минимальной экспертизы. Признаки возможного насилия и жестокого обращения с животными были проигнорированы, несмотря на тяжесть состояния животных. Версия, что щенки сами залезли в битум, который при этом под воздействием солнца расплавился до жидкого состояния, звучит абсурдно, что в соцсетях подчеркивали как зоозащитники, так и неравнодушные жители области.

Случай в Рудном спорный: с одной стороны, действия полиции можно назвать корректными - проверка проведена, факт не подтвердился, нарушение зафиксировано. Но, с другой - полиция не стала регистрировать дело по жестокому обращению с животными, ссылаясь на якобы дрессировку собаки со стороны хозяина, хотя мы видим на записях, как мужчина на одном видео поднимает животное вверх и кидает на землю, а на другом видео силой тянет ее за поводок. Похоже это на дрессировку?

Действия полиции по случаю в Лисаковске выглядят более активными. Важно, чтобы проверка не закончилась очередной отпиской.

В Костанае, в случае с подстреленной собакой, возбуждение уголовного дела по ст. 316 - правильный шаг. Этот случай может стать прецедентом, если правоохранительные органы доведут дело до суда. В противном случае он станет очередной иллюстрацией системного провала, когда даже стрельба по животному в жилом районе не ведет к реальному наказанию.

На фоне роста числа случаев насилия над животными работа полиции вызывает все больше вопросов. Полицейские требуют от граждан и зоозащитников соблюдения закона, но при этом сами не всегда демонстрируют правовую добросовестность.

Пока ни одно из резонансных дел не дошло до суда и не завершилось наказанием виновных, и это вызывает ощущение безнаказанности. Если не изменить подход, следующие истории будут отличаться только деталями, но не финалом.

Фото из архива «НГ»