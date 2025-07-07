По себе знаю, когда тебя обманывают при покупке, хочется сурово наказать продавца и обязательно послать пару гневных стрел в адрес контролирующих органов. Дескать, не следят за порядком/безопасностью/здоровьем граждан, не защищают их. Мы сделали то же самое, когда в «НГ» люди пожаловались на ярмарку «Варенье на пару». Разбираемся, куда долетели наши стрелы и не оказались ли выстрелы холостыми?

Торговля вареньями из северных ягод - кочующий бизнес: сегодня - здесь, завтра - там

Торговля по «особому рецепту»

- Пишу вам по поводу ярмарки «варенье на пару»... Почти со 100-процентной уверенностью заявляю, что продавцы этого варенья - обманщики. Схема давно известна в крупных городах России. Про это есть множество роликов на YouTube. Вкратце: продавец информирует о том, что его продукт - это ягоды, сваренные на пару с добавлением пектина. По факту это обычный джем, который приготовлен на сахаре. При этом продукт предлагают в том числе диабетикам. Основная аудитория - люди в возрасте. Продавцы арендуют небольшую площадь в торговых центрах, на очень короткий срок, буквально от двух дней до максимум недели, чтобы избежать возможных последствий и скрыться. Я связалась с продавцом, который работает у нас в городе и попросила прислать фото этикетки с составом, чтобы убедиться в том, что продукт не содержит сахара. Как выяснилось, на таре состава нет (по словам продавца), предоставить любую другую документацию он отказался, ссылаясь на какой-то секрет фирмы и загадочный особый рецепт. Обмолвился о каком-то сертификате, но показать мне его также не захотел... Они могут навредить огромному количеству людей с диабетом. Мало кто из нашего населения интересуется документами на товар, все привыкли верить на слово, - описала ситуацию в конце апреля жительница Лисаковска Ольга ФЕДОРОВА.

Приложила запись разговора. Скрин переписки. Торговля, о которой она рассказала, велась в Костанае - в ТД «Азия» на улице Чернышевского. Мы немного запоздали и продавца там уже не застали.

Но похожие ярмарки, распродажи, акции происходят регулярно.

Кочующие джемы

Зимой в Костанае чудо-вареньем из северной ягоды несколько дней торговали, например, в супермаркете «Раузет». А пару недель назад в холле супермаркета «Тамаша» развернулась продажа варенья «Легенды Карелии». Предлагали продукцию в порядке акции. Съехали быстро.

Выглядит это везде примерно одинаково. Переносная витрина, на которой стоят 5-литровые ведра из пластика, в них разложен джем. Его можно пробовать. Для этого предназначены одноразовые ложечки. Прошу из княженики и моховки. Вкус, как по мне, не очень отличается. И оба довольно сладкие. Задаю по этому поводу вопрос.

Продавец начинает заученно бубнить про приготовление на пару с добавлением пектина. Изучаю ассортимент, он довольно обширный. Наряду с названными ягодами предлагают варенье из облепихи, морошки, черники, брусники, клюквы, земляники. Еще из сосновой шишки. Спрашиваю, тоже на пару с пектином? Продавец не слышит. Также продается загадочная штука под названием «Дикорос». Судя по картинке, продукт из смеси ягод, хотя, вообще-то, название «дикоросы» используется обычно для обозначения трав.

Аннотации к вареньям перечисляют свойства ягод и болезни, при которых они полезны. Все прямо-таки от семи недуг. Информация о целительных свойствах переведена на казахский язык. Но больше на таре сведений нет - ни о составе, ни о добавках. Все в точности, как описывала Ольга Федорова.

Про права и обязанности

Честно, у меня мысли не возникло, что я могу этого кота в мешке купить. И в Интернете вправду много информации, опровергающей пользу сомнительных «ягодных эликсиров». Но раз эти джемы годами кочуют из магазина в магазин, значит, покупатели на них есть.

После обращения Федоровой мы обратились в Департамент торговли и защиты прав потребителей Костанайской области. Разбили свои вопросы на блоки: обязанности предпринимателей, осуществляющих торговлю продуктами питания, права покупателей, приобретающих такие продукты, возможность пожаловаться и условия, при которых департамент может открыть проверку по жалобе.

Ответ получили длинный и подробный. Выделили самые важные требования применительно к ситуации с карельскими вареньями. Например, как должен быть промаркирован и какой этикеткой предприниматели обязаны снабдить такой товар.

- Пунктом 1 статьи 25 Закона РК «О защите прав потребителей» (далее - закон) определен перечень информации о товаре (работе, услуге), которую обязан предоставить продавец (изготовитель, исполнитель), - говорится в нем, - информация о товаре в обязательном порядке должна содержать: 1) наименование товара; 3) знак соответствия, если товар подлежит процедуре подтверждения соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, документами по стандартизации и иными документами; 4) сведения об основных потребительских свойствах товара - о пищевой, биологической и энергетической ценности продукта, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях; 5) в отношении продуктов питания - сведения о составе, в том числе о наличии и количестве пищевых добавок, кормов и кормовых добавок, биологически активных добавок к пище; 6) сведения о наличии в продуктах питания компонентов, состоящих из (или) полученных с применением генетически модифицированных организмов, в случае, если их содержание в таком компоненте составляет 0,9 и более процентов. При этом слова «Данный продукт содержит генетически модифицированные организмы» должны указываться отдельно стоящим предложением, для упакованных продуктов - на ярлыке, для неупакованных продуктов - на указателях о продукте; 7) товарный знак изготовителя; 8) страну происхождения товара; 12) дату и место изготовления, срок службы и (или) срок годности, и (или) срок хранения товара; 13) наименование (фирменное наименование), местонахождение (юридический адрес) продавца (изготовителя, исполнителя), местонахождение индивидуального предпринимателя или юридического лица (его филиала, представительства), уполномоченного продавцом (изготовителем) на принятие претензий от потребителя и производящего ремонт и техническое обслуживание товара.

Обратите внимание на пункт 13. И в целом на то, что пищевой продукт вообще не имеет права продаваться, если для покупателя не предусмотрена полная информация о нем. Продается вразвес? Читайте законные требования ниже: информация, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, доводится до сведения потребителя на казахском и русском языках в документации, прилагаемой к товару (работе, услуге), на потребительской таре, этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).

То есть способ информирования может быть разным, но он обязан быть и быть исчерпывающим.

Порядок действий

По нарушениям в сфере защиты прав потребителей можно обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК по Костанайской области письменно через портал Е-otinish или по адресу г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 115/1, кабинет 525, контактный телефон 53-46-80.

- В обращении потребителя должны быть указаны: 1) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН (при его наличии), почтовый адрес физического лица; 2) данные продавца (изготовителя, исполнителя), в отношении которого предъявлены требования потребителя (наименование, почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер юридического лица (при его наличии); 3) требование потребителя и обстоятельства потребительского спора, - разъясняется в ответе департамента. - В обращении могут быть указаны контактные данные (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения), а также материалы, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения заявления, включая фото-, аудио-, видеофиксацию товаров и действий продавца (изготовителя, исполнителя), подтверждающие нарушение прав и законных интересов потребителя.

Обращаем внимание на уточнение от департамента торговли:

- Вместе с тем при отсутствии маркировки либо при наличии претензий к качеству пищевой продукции потребитель вправе обратиться в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, так как, согласно постановлению Правительства РК от 8 октября 2021 года № 718, госорганом, ответственным за осуществлением контроля и надзора за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), является этот департамент.

Каждый за себя

Подчеркнем: просто по телефонному звонку с жалобой никто проверку открывать не станет. Это незаконно. В соответствии с пп. 3 п. 5 статьи 144 Предпринимательского Кодекса РК государственный контроль департаментом торговли осуществляется по обращению потребителей и при наличии убедительных оснований, подтверждающих доказательств. Тотального контроля за торговлей никто также осуществлять не будет. Это не только незаконно, но и нереально. В одном Костанае сегодня - 1 523 торговых объекта.

Судя по инструкции, выданной нам департаментом торговли, подать мотивированную жалобу не так уж просто. И если вы не готовы собирать первичный материал для обращения, тратить на это время и нервы, то лучше не покупайте сомнительный товар. Дешевле обойдется.

Фото Галины КАТКОВОЙ