Среди разнообразных праздничных событий свое место нашел и посвященный Дню Столицы турнир по шашкам. Прошел турнир 8 июля в областной научной библиотеке им. Л.Н. Толстого, уже многие годы принимающей самое непосредственное участие в проведении турниров, включая и состязания республиканского масштаба.

Поскольку в шашках существует система микроматчей, состоящих из двух партий, играемых с переменой цветов, постольку участники турнира последние годы часто разделяются на две лиги. В обеих лигах шла напряженная, насыщенная неожиданностями борьба.

Во второй лиге победителем стал старейший участник состязаний Жукен Жумагалиев, восстановившийся после сложнейшей многочасовой операции на сердце. Он начал турнир с четырех двухочковых побед подряд. Но все решила последняя встреча с опытнейшим Иваном Козьмой, участником и призером республиканских соревнований.

Призеры второй лиги (слева направо): Иван Козьма, Жукен Жумагалиев и Баймулда Мурзабаев

В первой партии Козьма провел эффектную выигрышную комбинации, сняв с доски зигзагообразным движением сразу четыре шашки. Во второй партии он, казалось, на протяжении целой серии ходов шел к неизбежной победе. Но времени оставались считанные секунды и Жумагалиев сумел неожиданным ударом достичь ничьи. Так, Иван Козьма занял почетное второе место. Третьим стал Баймулда Мурзабаев, заметно выросший на протяжении турниров последних лет.

За доской Петр Самойлов и мастер спорта, неоднократный призер и победитель республиканских соревнований, участник чемпионатов мира Софья Ершова

Вручение награды призеру второй лиги Баймулде Мурзабаеву (слева)

В первой лиге борьба была еще более драматичной. Победителем турнира стал уже не в первый раз Касым Сатубалди. Он проиграл только, причем в красивой борьбе, Отари Квиквинии, тем не менее уступившему ему по очкам. Вторым стал «тотальник» Петр Самойлов, совершивший своеобразный подвиг. Будучи незрячим и играя только руками – ощупывая шашки, он сумел стать призером в состязаниях, где каждому на партию давалось только 10 минут. И здесь судьба медали решилась в последние минуты последней партии завершающей встречи. Получив с виду совершенно безнадежную позицию, он продолжал борьбу и эффектной комбинацией сумел достичь ничьей, которая позволила ему оторваться от конкурентов.

Победители первой лиги: Петр Самойлов, Касым Сатубалдин, Абай Доскенов (слева направо)

Третьим стал удачно выступивший страстный поклонник шашек Абай Доскенов.

За доской призеры первой лиги Касым Сатубалдин и Абай Доскенов

Автор - мастер спорта по шашкам

Фото предоставлено ОУНБ им. Толстого