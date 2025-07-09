В Болгарии в городе Пазарджик прошел международный турнир по бадминтону VICTOR Bulgaria Junior Challenge 2025. В этом турнире приняли участие молодые спортсмены до 19 лет из 25 стран.

В составе казахстанской сборной выступали и две бадминтонистки из Костанайской области - чемпионка VI Спортивных молодежных игр Республики Казахстан в одиночном разряде воспитанница Центра подготовки олимпийского резерва и ДЮСШ Костанайского района Диана Наменова (тренер Людмила Окунева) и бронзовый призер этих игр в одиночном разряде воспитанница ЦПОР и Костанайской ДЮСШ №2 Алиса Кулешова (тренер Самат Ержаканов).

Наиболее успешно костанайские бадминтонистки выступили в парных соревнованиях - в женской парной категории (WD) и в смешанной парной категории (XD).

В парном разряде среди юниорок серебряные медалисты VI Спортивных молодежных игр РК Диана Наменова и Алиса Кулешова на старте турнира одержали победу над местными бадминтонистками Божидарой Бояновой и Иваной Гюровой - 15:21, 21:17, 21:16. В четвертьфинале они прошли пару из Греции Деспоину Папахристоу и Марию Касапи - 21:18, 21:13. А в полуфинале уступили Дефне Илгине Коцак и Айсу Арслан из Турции - 11:21, 13:21, завоевав бронзовые медали.

В миксте Казахстан представляли Алиса Кулешова из Костаная и Арнур Тапишев из Западно-Казахстанской области. В первом круге они одержали победу над греческими спортсменами Марией Касапи и Димитрисом Пехливанидисом - 21:16, 17:21, 22:20. Затем казахстанская пара в четвертьфинале была сильнее представителей Франции Майкела Попова и Марии Поповой - 21:15, 17:21, 21:19. А в полуфинале казахстанцы уступили дуэту из Турции Гокаю Голу и Нисе Нур Цимен - 10:21, 5:21 и в итоге стали бронзовыми призерами.

В одиночном разряде Диана Наменова, одержав победы над Иваной Гюровой из Болгарии (21:6, 21:16) и украинкой Агатой Рыжтовской (21:17, 7:21, 21:17), уступила в четвертьфинале Алене Коркут из Турции - 14:21, 16:21. А Алиса Кулешова на старте турнира в одиночном разряде уступила бадминтонистке из Италии Анне Хелл - 16:21, 17:21.