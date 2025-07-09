По прогнозам синоптиков в четверг, 10 июля, днём на западе и севере области пройдут дожди, сопровождаемые грозами, возможен град. На востоке ночью и утром прогнозируется туман. В пятницу и субботу, 11-12 июля, на западе, севере и востоке ожидаются грозовые дожди, местами возможен град.





В Костанае в четверг по прогнозу - дождь, гроза, в пятницу и субботу осадков не ожидается.

- В четверг ночью по области будет 10-15, на юге 18 градусов,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ, - Днём ожидаем 23-28 °С, на юге жарко - 31 °С. В пятницу, ночью 15-20 °С, на юге 23 °С. Днём воздух прогреется до 27-32 °С, на севере и востоке будет немного прохладнее - 24 °С. В субботу ночью термометры покажут 12-17 °С, на юге 20 °С. Днём - 20-25 °С, на юге 28 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 13-15, днём 26-28 °С. В пятницу: ночью 15-17, днём 27-29 °С. В субботу: ночью 13-15, днём 23-25 °С.

В ближайшие три дня ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с в четверг на севере, а в пятницу и субботу на севере, западе и востоке.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ