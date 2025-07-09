Студента одного из местных колледжей задержали в рамках ОПМ «Қарасора–2025» по подозрению в хранении и распространении наркотических средств синтетического происхождения. По оперативным данным, 19-летний парень работал закладчиком с апреля 2025 года, сотрудничая с интернет-магазином.

- В ходе осмотра мест, где подозреваемый ранее успел разместить закладки, были изъяты четыре свёртка, обмотанные красной изолентой. Внутри находилось вещество белого цвета с характерным запахом, предположительно — синтетический наркотик, - сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - Дополнительные улики были обнаружены при осмотре квартиры задержанного. Сотрудники отдела по противодействию наркопреступности нашли коробку из-под мобильного телефона, в которой находилось вещество растительного происхождения зелёного цвета, по предварительным данным — высушенная марихуана. Также в гараже, расположенном в 8 микрорайоне, были найдены и изъяты средства для фасовки и употребления наркотиков.

На допросе подозреваемый признал свою вину, подтвердив, что выполнял функции распространителя — получал партии наркотиков и размещал их в заранее определённых местах, передавая координаты клиентам через мессенджеры.

В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и возможных соучастников, продолжаются.