В Казахстане ужесточат ответственность для недобросовестных поставщиков мяса, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его данным, улучшение качества реализуемого мяса возможно только при условии ведения полноценного и добросовестного учёта поголовья со стороны владельцев, передает Informburo.kz.

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"В этой связи необходимо усилить меры контроля за регистрацией поголовья сельхозживотных, а также ужесточить ответственность вплоть до уголовной для недобросовестных поставщиков скота и покупателей продукции животноводства без соответствующих ветеринарных документов", – сказал Сапаров на заседании в правительстве.

Позже, в кулуарах, он уточнил, что министерство планирует внести соответствующие поправки в законодательство осенью, когда депутаты парламента вернутся с каникул. Министр напомнил, что сейчас действуют штрафы в 30 тысяч тенге для владельцев, которые не поставили на учёт свой скот.

"Мы начнём скоро работу. Не только для владельца, но и для тех, кто покупает скот и продаёт на рынках без документов и ветсправки. Для них вплоть до уголовной ответственности планируем ввести наказание. Для этого нужно ввести поправки в закон. Иначе нельзя. Это может привести к тяжёлым последствиям, к болезням. Поэтому люди должны понять, что мы вынуждены прибегнуть к таким мерам", – заключил Сапаров.