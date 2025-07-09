Как сообщили сегодня, 9 июля, волонтёры ОО «Надежда Плюс kst» в своём аккаунте в Instagram, они обнаружили в районе складов на ул. Складская нескольких щенят, покрытых вязким веществом - предположительно мазутом или битумом. Волонтёры предполагают, что животных могли облить дети.

- Малыши уже на территории - три щенка полностью в мазуте, - пишут они. - Помогите отмыть их. Нужны руки! Кто готов помочь - напишите в WhatsApp по номеру +7 777 053 7222 (Анастасия).

Напомним, что это уже второй известный «НГ» подобный случай. 5 июня семерых щенков в тяжёлом состоянии нашли в том же районе. В итоге их также забрали на свою территорию волонтёры «Надежды». Тела животных также были покрыты битумом.

- Им намеренно «замуровали» рты, вероятно, чтобы они не могли издавать звуки и их лай никто не услышал. Думаю, от щенят хотели избавиться, - сообщила тогда в Instagram-аккаунте организации её председатель Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ.

Однако после проверки полиция отказалась возбуждать уголовное дело.

- По словам очевидцев, щенки могли забраться в битум ночью, когда он был твёрдым и тёплым, - пояснили решение в пресс-службе ведомства. - С наступлением жары битум начал плавиться, и животные оказались в ловушке.

В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что сейчас полицией проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможных лиц, причастных к данному инциденту. По ее результатам будет принято процессуальное решение в рамках действующего законодательства.

Скриншот из stories @hope_kst