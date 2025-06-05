Нескольких щенков сегодня, 5 июня, забрали волонтеры ОО "Надежда Плюс kst" в районе складов на ул. Складской. Собаки в ужасном состоянии - покрыты мазутом.

- Им намеренно "замуровали" рты - вероятно, чтобы они не могли издавать звуков и их лай никто не услышал. Думаю, от щенят хотели избавиться, - сообщила в Instagram-акаунте организации ее председатель Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Мы забрали их на свою территорию. Щенки живы, но в критическом состоянии. Сейчас мы срочно ищем помощь для очистки малышей от мазута. Мы будем их отмывать, но на это уйдёт много сил и ресурсов.

Для спасения щенков нужно 20-25 л подсолнечного масла и 5-7 л моющих средств - они помогают удалить мазут с шерсти, не причиняя животным вреда. Также требуются рабочие руки, чтобы как можно скорее очистить животных и не допустить осложнений.

Жители Костаная, желающие помочь, могут связаться с Александрой по номеру: +7 707 287 31 99.

Волонтер организации Анастасия СЕРИКОВА сообщила "НГ", что щенков нашли в том месте, где нет видеокамер.

"НГ" также обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции.

- Факт зарегистрируем по сообщению в соцсети и будем разбираться, - ответили в ведомстве.

Кадр из видео