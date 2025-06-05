Сегодня, 5 июня, волонтеры ОО "Надежда Плюс kst" сообщили "НГ", что в Костанае неизвестные якобы облили щенков мазутом и "замуровали" им пасти. Полиция провела проверку. В результате разбирательства правоохранители не усмотрели признаков умышленного жестокого обращения с животными. Уголовного производства по этому факту возбуждено не будет.

Фото из архива "НГ"

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в ходе проверки было установлено точное место происшествия, а также опрошены очевидцы - те, кто первыми обнаружил щенков, оказавшихся в вязком веществе, предположительно битуме.

- По словам очевидцев, щенки могли забраться в битум ночью, когда он был твёрдым и тёплым, сообщили в ведомстве. - С наступлением жары битум начал плавиться, и животные оказались в ловушке.

Очевидцы самостоятельно попытались спасти животных: положили доски, чтобы те могли выбраться, и передали щенков зооволонтёрам.

Ранее зоозащитники из ОО «Надежда плюс KST» заявили, что щенков якобы специально облили мазутом, а их пасти были «замурованы», чтобы животные не могли звать на помощь. Эти сообщения вызвали широкий общественный резонанс, а пользователи социальных сетей потребовали найти и наказать виновных.

Щенки в настоящее время находятся на лечении на территории "Надежды" и уже прошли очистку от мазута при участии волонтёров и неравнодушных горожан.

- В частности, очень оперативно откликнулись преподаватели кафедры ветцмедицины КРУ им. А. Байтұрсынұлы, - рассказала "НГ" заместитель председателя организации Ольга СОЛОВЬЁВА. - А парни, что нашли и отмыли щенят - реально герои!



Сейчас необходим только жидкий мясной корм для щенят. Когда животным станет лучше их провакцинируют.



Волонтеры рассказали, что всего спасли 7 щенят - все с ожогами. Двое в очень тяжелом состоянии. Шестеро сейчас находятся на лечении в ветклинике с круглосуточным стационаром. Еще одного,, меньше всего пострадавшего от битума, волонтеры лечат на своей территории.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Костанайской области