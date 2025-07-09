Как вообще можно переоборудовать резиденцию президента под такое назначение? Оказалось, при достаточном финансировании от фонда "Қазақстан халқына" - легко. По крайней мере планируют, открыть центр осенью. Работать он будет не только на Костанай, но и на всю область.

9 июля аким области Кумар АКСАКАЛОВ вместе с журналистами посетил будущий реабилитационный центр.

- 1, 2, 3, 4 корпус — это жилые корпуса, где будут жить дети с психоневрологическими заболеваниями, - пояснила заместитель руководителя координации занятости и социальных программ области Алия МАКЕБАЕВА. - В 6 корпусе будут проживать дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Дети на колясках передвигаются, кто-то с тростью, для детей нужно было обеспечить доступность. В 5 корпусе возвели пандус, чего не было. Приготовлено место для установки лифта и адаптирован санузел. На реконструкцию здания средств местного бюджета выделено порядка 352 млн тенге. И самое приятное, что прошел попечительский совет, и фонд "Қазақстан халқына" будет обеспечивать наш реабилитационный центр современным оборудованием. В итоге на центр выделили более 1 млрд тенге.

Алия Макебаева и Кумар Аксакалов рядом с шахтой будущего лифта

- Здесь все будет бесплатно, - сказал аким области Кумар Аксакалов. - У нас пока один только центр реабилитационный для детей, там 20 коек, в год проходит около 400

детей. У нас детей с ограниченными возможностями свыше 3 тыс. Вы видите, что огромная потребность в нем есть, этот центр рассчитан на 60 коек, и в год, мы предполагаем, что дополнительно будет проходить 900 детей. С открытием этого центра есть возможность увеличить 14 дней реабилитации до 21 дня, это и дети, и сопровождающие.

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