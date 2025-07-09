Полтора месяца остается до старта розыгрыша одного из почетных трофеев в казахстанском хоккее - Кубка Казахстана по хоккею с шайбой. По традиции этот турнир пройдет перед началом очередного чемпионата страны по хоккею с шайбой среди мужских команд высшей лиги сезона-2025/2026.

Финальный матч Кубка РК по хоккею с шайбой 2024 года: «Арлан» (Кокшетау) - «Горняк» (Рудный) - 3:1 / Фото Фото pro.ligasy.kz

Матчи на Кубок РК в этом году пройдут с 22 по 28 августа, а его розыгрыш будет состоять из двух этапов. Вначале пройдет групповой этап, матчи которого будут принимать Усть-Каменогорск и Караганда. После групповой стадии состоятся полуфиналы, где победители групп сыграют с командами, занявшими вторые места в других группах. Финальные встречи, включая решающий матч за трофей, пройдут в Караганде.

В прошлом розыгрыше Кубка РК рудненский «Горняк» дошел до финала, где уступил кокшетаускому «Арлану» со счетом 1:3.

С середины июня рудничане начали проводить селекционную работу и, по сообщениям сайтов shaiba.kz и sports.kz, уже подписали контракты с несколькими молодыми игроками.

Состав «Горняка» на сегодняшний день пополнили два защитника и четыре нападающих.

Игроком рудненского клуба стал 21-летний защитник Илья Серик, который в прошлом сезоне играл в «Кулагере», проведя за петропавловский клуб 23 матча в рамках регулярного чемпионата Казахстана, не набрав очков за результативность.

Еще один молодой экс-игрок «Кулагера» нападающий Павел Анисимов в прошлом сезоне в 11-ти встречах регулярного чемпионата Казахстана не отметился результативными действиями, а вот в 10 играх регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана на счету форварда 10 (4 гола + 6 результативных передач) очков.

Стал игроком «Горняка» и 21-летний нападающий Матвей Завьялов, выступавший в минувшем сезоне за «Астану», где он заработал 21 (14+7) очко в 33 матчах регулярного чемпионата Jastar Hokei Ligasy и записал себе в актив 5 (3+2) результативных баллов в 15 встречах плей-офф.

В прошедшем сезоне еще один новичок рудненского клуба 21-летний защитник Данил Базько провел в МХК «Арлан» 43 встречи в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана и набрал 31 (3+27) очко, а в 6-ти встречах плей-офф в составе «Кармета» на его счету одна передача.

Перешедший в «Горняк» его ровесник нападающий Демид Выговский провел 22 матча в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана в составе «Алматы», набрав 16 (6+10) очков, а в одной игре плей-офф хоккеист не отметился результативными действиями.

Пополнивший рудненский клуб 20-летний нападающий Султанбек Рахимов провел в прошлом сезоне 41 встречу в рамках регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана в составе «Ястребов» из Уральска, записав в актив 61 (13+48) очко. И в 6 матчах плей-офф на его счету 5 (1+4) результативных баллов.

Меду тем уже начавший подготовку к новому сезону петропавловский хоккейный клуб «Кулагер» оформил аренду защитника «Горняка» Руслана Габазова, в 37 встречах сезона-2024/2025, включая плей-офф, набравшего 4 (3+1) балла.

Может перейти в пензенский «Дизаль», выступающий в ВХЛ, 23-летний нападающий рудненского клуба Руслан Абдуллаев. В прошедшем сезоне он провел 32 матча в рамках регулярного чемпионата Казахстана и набрал 16 (8+8) очков, а в пяти встречах плей-офф на его счету три результативные передачи.

В клубе «Лида» из чемпионата Экстралиги Беларуси может продолжить карьеру 27-летний российский нападающий воспитанник тольяттинского хоккея Роман Поляничев, в прошлом сезоне сыгравший в составе «Горняка» в 39 матчах (с учетом стадии плей-офф) и набравший 23 (9+14) очка.