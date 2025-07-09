Дом № 153 по ул. Козыбаева сдали в 2009 году, но только спустя 12 лет жильцы узнали, что по договору купили квартиры уже со стоянкой. В том же 2009 году застройщик ТОО "БК-Строй" продал территорию стоянки Павлу ЛИМУ, который с тех пор сдавал в аренду парковочные места. Жильцы считают сделку по продаже стоянки незаконной и вчера, 8 июля, на собрании требовали у Лима отдать ее в их собственность.

- В договоре было написано - квартира с крытой стоянкой, сзади дома, - пояснила корреспонденту "НГ" Сауле ХУСАИНОВА. - Когда дом сдали, уже все расписались, что он нормальный, сдали все акты о приемке, началась свистопляска. Отделяется стоянка, ее "БК-Строй" продает частному лицу. Может, своему племяннику, родственнику или еще кому-то. Он поставил домик охраны, поднял заборы, заасфальтировал и стал с нас брать деньги за аренду. И вот так все стали платить.

Но жильцы узнали об этом не сразу, а в 2021 году, когда образовали ОСИ и стали поднимать документы.

- После договора купли-продажи эта стоянка, конечно, должна была относиться к жителям, - продолжает Хусаинова. - Это территория дома.

Павел Лим не против отдать стоянку жильцам, но не бесплатно. Первым предложением была сумма в 66 млн тенге - такую стоимость присвоил стоянке оценщик. Сейчас Павел снизил цену до 22 млн.

Ранее жильцы попытались в суде добиться признания незаконной сделки 2009 года, по которой "БК-Строй" продал стоянку Лиму. Суд встал на сторону последнего. Корреспондентов "НГ" участники на процесс не приглашали, но, кажется, повторили его у себя во дворе 8 июля. Павел даже пришел на собрание с адвокатом, представлявшим его в суде.

- Решение суда уже вступило в законную силу, вам отказали в признании сделки недействительной, - обратился Лим к собравшимся. - Мы хотим передать этот участок в собственность (жильцов - "НГ"). Где вы видели, чтобы кто-то в наше время что-то дарил?

- Это наша собственность! - возмутилась Хусаинова. - Она не должна была быть у вас.

- Суд уже признал, что должна была, - ответил адвокат Павла Эльдар ИДРИСОВ.

- Все, кто купил, у всех в договоре написано квартира с крытой автостянкой. Вы теперь ее нам продаете второй раз. Как это понять? - возмущаются собравшиеся.

Среди них и те, кто не желает выкупать стоянку не столько потому, что считают сделку 2009 года незаконной, сколько из-за того, что не имеют машин и стоянкой не пользуются. Они предлагают передать стоянку только тем, кто в ней заинтересован. Но для этого, по словам Идрисова, жильцы должны проголосовать:

- Есть люди, которые пользуются этой стоянкой и заинтересованы, возможно, изъявят желание ее приобрести. Но они не могут, поскольку у вас общедолевая собственность. Если приобретается стоянка, она поступает в обещдолевую собственность. Здесь выход в собрании, протокольном решении. Вы определяете голосованием, а протокольное решение закрепляет за конкретными людьми стоянку, что они имеют право пользоваться, а другие - нет.

Впрочем, жильцы не согласны с предложением Лима в 22 млн тенге за стоянку, и намереваются снова попытаться получить (а вернее, как они считают, вернуть) ее через суд.

Некоторые опасаются, что, даже если им удастся отвоевать стоянку, Павел, уходя, заберет домик охраны, заборы, да и асфальт снимет. Ведь он так уже сделал в 2021 году, когда дом переходил от ПКСК к ОСИ. Тогда представители ТОО "Салим-строй", обслуживающей многоэтажку 12 лет, забрали из бывшего офиса все имущество, включая мебель, батареи, кафель и даже облицовку стен. Оказалось, что Лим - директор компании.

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