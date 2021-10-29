Конфликт обострился сегодня, 29 октября. Жители дома № 153 по ул. Козыбаева сообщили "НГ", что представители ТОО "Салим-строй", которые обслуживали многоэтажку последние 12 лет, забрали из бывшего офиса все имущество, включая мебель, батареи, кафель и даже облицовку стен.

Процесс демонтажа идет уже несколько дней.

- Дело в том, что последние пару лет жильцы были недовольны работой ТОО "Салим-строй" и решили отказаться от услуг этого товарищества, - рассказала "НГ" председатель ОСИ дома № 153 по ул. Козыбаева Гульнара ЖУМАШЕВА. - Мы написали заявление, пригласили специалиста из отдела жилищных отношений акимата Костаная, провели собрание жильцов дома и провели опрос жителей, по которому 70% владельцев квартир согласились создать объединение собственников имущества (ОСИ). В сентябре оно было создано, но передача дел немножко затянулась. Официально мы уведомили ТОО, что 22 октября хотим принять дом. Мы сначала ругались, а потом устно договорились, что дом передадут нам к 1 ноября. Нас просили дать возможность вывезти собственное оборудование. Мы согласились, потому что не думали, что переезд будет проведен таким вандальным способом. К тому времени, когда жильцы узнали, здесь уже все разломали. Вчера у нас половину дня не было отопления, потому что рабочие снимали батареи в подвале.

Жильцы вызвали сотрудников полиции и попросили зафиксировать ход ремонта, чтобы протокол можно было предъявить в суде.

- Они не просто забирают имущество, они поломали все! И я вызвала полицейских, - сообщила жительница дома № 153 Сауле ИСЕРГЕПОВА. - Мы переживаем, что рабочие сделают диверсию перед отопительным сезоном. Они 12 лет здесь просидели - не арендовали это помещение, а просто сидели в общедомовом имуществе. Эксплуатировали помещение. Вот такие методы перехода из ПКСК в ОСИ, вот как работает наш закон...

Однако в ТОО "Салим-строй" уверяют, что ремонт помещения был сделан за счет работодателя. А после того как товарищество попросили освободить подвал, рабочие "приводят его в первозданный вид".

- В основном мы убираем мусор, который накопился за 12 лет работы, - заявил заместитель директора ТОО "Салим-строй" Андрей САВЕЛЬЕВ. - Убираем за собой. Наша организация больше не обслуживает дом № 153 по ул. Козыбаева. Ну и приводим его в первозданный вид, грубо говоря, который был запроектирован застройщиком в 2009 году. Когда сюда заходили, мы сделали кое-какой ремонт, стены сделали, поставили оборудование для своего удобства. Теперь всё забираем. Зашел разговор о том, что отделка была другой, может, здесь и был гипсокартон. Я объясняю, что после демонтажа можно запросить документы у компании-застройщика, если они сохранились, и посмотреть на отделку по проекту. Если будет несоответствие, то нам придется за свои денеьги всё восстановить. В 2009 году ремонт мы делали сами, за счет своих средств, за деньги учредителя ТОО.

По словам Савельева, если жильцы не будут мешать, то демонтаж бывшего офиса в подвале работники ТОО завершат до конца недели.

Фото Георгия ГОВОРОВА