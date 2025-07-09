В медицинских колледжах Казахстана ввели вступительные экзамены, сообщили в Министерстве здравоохранения. Жюри будет оценивать знания по профильным дисциплинам и мотивацию абитуриента, передает Informburo.kz.

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Экзамен по одному из двух предметов, в зависимости от выбранной специализации, становится обязательным для всех поступающих на медицинские специальности, независимо от формы обучения (на базе 9 или 11 классов), кроме стоматологии и ортопедии.

"Экзамен включает оценку базовых знаний по профильным дисциплинам, а также мотивационного уровня абитуриента", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что требования к качеству подготовки специалистов повышают в рамках объявленного президентом Года рабочих профессий.

"За счёт единого подхода к оценке мотивации и подготовки обеспечивается справедливость при поступлении. Это первый шаг к повышению доверия общества к системе подготовки медицинских кадров", – уверены в Минздраве.