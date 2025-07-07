В Казахстане за кормление голубей в общественных местах предусмотрены административные меры. Согласно статье 505 Кодекса РК “Об административных правонарушениях”, за подобные действия можно получить штраф – от предупреждения до 30 МРП при повторном нарушении, передает Liter.kz.

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Так, первое нарушение может обернуться предупреждением или штрафом в размере 20 МРП. Повторное кормление обойдется дороже – 30 МРП.

Многие казахстанцы отнеслись к этой мере с возмущением. В соцсетях активно обсуждают запрет:

- Кормлю и буду кормить! Не одной крошки не выкидываю и не вешаю на мусорный бак.

- А какое место не общественное? Везде люди. Покажите мне зону, отведенную для кормления голубей – ее просто нет.

При этом, по мнению некоторых казахстанцев, голуби – не столь безобидные существа, какими кажутся. Городские птицы являются переносчиками около 90 различных возбудителей заболеваний, включая инфекций, передающихся человеку: сальмонеллез, токсоплазмоз, орнитоз, туляремия, псевдотуберкулез и другие. Кроме того, голуби несут на себе паразитов – блох, клопов, клещей и жуков, которые могут перебраться в дома через щели и вентиляции, создавая угрозу здоровью.

Тем не менее, многие продолжают воспринимать запрет как чрезмерную меру:

- Во всем мире не запрещено, а у нас штраф.

- Не фанатка голубей, но они красивые. Без них город выглядел бы мертвым.

Казахстанцы предлагают ввести специальную зону для безопасного кормления птиц в городах.