Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

В редакцию поступают сообщения об опасных участках дорог: с неисправностями в работе светофоров, отсутствием разметки и знаков, а также таких, на которых с точки зрения ПДД и при условии, что все участники дорожного движения соблюдают правила в полной мере, все же есть некоторая опасность. И если после наших публикаций часть водителей и пешеходов в обозначенных местах будет более осторожная, значит, акция «Народный гаишник» затеяна не зря.

Очередное сообщение - с предложением организовать пешеходной переход через пр. Аль-Фараби по ул. 1 Мая.

- Ул. 1 Мая в границах между ул. Гоголя и ул. Тауелсиздик является пешеходной зоной, а перехода через пр. Аль-Фараби нет, - пишет читатель. - Пешеходы вынуждены идти на ул. Чехова или на ул. Козыбаева. Причем расстояние между ул. Чехова и ул. 1 Мая примерно такое же, как между ул. Баймагамбетова и ул. Козыбаева. Но по ул. Козыбаева переход есть, а по ул. 1 Мая нет. Полиция штрафует пешеходов, вместо того чтобы организовать пешеходный переход там, где постоянно ходят люди. Пожалуйста, посодействуйте организации пешеходного перехода через пр. Аль-Фараби по ул. 1 Мая.

Еще одно опасное место на этом же участке проспекта обозначил житель Костаная Олег ШИЛОВ:

Здесь надо либо убрать висящие знаки, либо дополнить их нанесением «зебры» / Фото Олега ШИЛОВА

- На пр. Аль-Фараби, рядом с магазином «Детский мир», есть очень опасный участок. Дело в том, что во время оптимизации пешеходных переходов многие из них были упразднены. Но в этом месте наземный знак обозначает пешеходный переход с одной стороны от въезда во двор, а знаки, висящие над проезжей частью, с другой. Если верить знакам, то дорогу можно переходить и там и там. Но в прошлом году «зебра» была нанесена только возле наземного знака. В этом году она полностью стерлась. Водители либо не видят знаки, висящие над проезжей частью дороги, либо игнорируют их. А пешеходы переходят в обоих местах. Надо либо убрать висящие знаки, либо дополнить их нанесением «зебры».

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП области с просьбой ответить на оба предложения горожан.

Две недели назад мы писали о незапланированной автостоянке на пересечении улиц Пушкина и Касымханова.

- Оригинальная конструкция перекрестка провоцирует водителей нарушать ПДД, оставляя свои авто прямо на перекрестке для стоянки, перекрывая обзорность, - сообщал читатель Павел МИРОНЧИК. - Водители, едущие по ул. Касымханова, практически не могут видеть транспорт, движущийся по ул. Пушкина, рискуя получить удар в правый бок. Водители, едущие по ул. Пушкина в сторону ул. Алтынсарина, не видят пешеходов из-за оставленных машин, а там часто ходят дети в расположенную рядом музыкальную школу. Из-за маленького роста детей их не видно за машинами. К тому же особенно недобросовестные водители оставляют свои авто прямо на пешеходном переходе. Каждый день я наблюдаю, как здесь созданы все условия для несчастного случая. Особенно страшно за детей.

Мы получили ответ из отдела ЖКХ акимата Костаная и департамента полиции:

- Был осуществлен выезд совместно с сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции управления полиции города Костаная, в ходе которого было выдано предписание со сроком исполнения до 3 июля 2025 года. В ходе обследования было принято решение об установке двух дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» с дополнительной информацией 7.2.5 «Зона действия» 15 метров на парковочном «кармане» возле пешеходного перехода на пересечении улиц Касымханова - Пушкина.

Присоединяйтесь!

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