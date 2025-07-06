5 июля в Костанае прошла региональная выставка-ярмарка «Лучший товар Казахстана» и «Одно село – один продукт». На площади центрального парка свою продукцию представили более 130 производителей из разных районов области.

Организаторы отмечают, что с каждым годом интерес к мероприятию растёт.

– Раньше приходилось активно рекламировать выставку, теперь люди сами звонят и спрашивают, когда она будет. Участников стало больше, особенно тех, кто представляет села, – рассказал организатор мероприятия Амангельды БЕКЕТАЕВ.

Ассортимент товаров оказался широким: от продуктов питания до изделий ручной работы. Посетители могли увидеть и приобрести мягкие игрушки, вышивку, картины, канцелярские товары, бижутерию, изделия из дерева, а также молочную продукцию, колбасы, мёд и даже одежду. Цены были самыми разными: к примеру, кумыс предлагали по 1300 тенге за литр, килограмм курта можно было купить за 3000 тенге, а вот мёд – от 700 до 3500 тенге. Почти всё – от кумыса до кондитерских изделий – можно было попробовать до покупки.

Однако, несмотря на праздничный антураж, участники делились не только радостью, но и проблемами.

Так, Елена ЛАПОУХОВА из Карабалыка, которая шьёт игрушки вручную, считает, что ручной труд недооценён:

– У нас не ценят такие вещи. Я раньше делала кукол за пару дней, но продать бывает сложно. Всё делаю сама – училась по видео в интернете. Это моё хобби, но хотелось бы, чтобы люди интересовались больше, – рассказала она.

С ней соглашается другая мастерица, Елена ДВОЙЧЕНКО:

– В Костанае я участвую уже второй год. Считаю, что такие ярмарки нужно развивать. У нас много талантливых людей, но возможностей показать себя немного, – говорит она.

Ляззат МАМБЕТОВА из Наурзумского района более десяти лет занимается изготовлением молочной продукции: кумыса, айрана, творога, сметаны.

– Всё делаю сама. Сегодня приехала в надежде выиграть грант и открыть ИП. Хочу, чтобы мою продукцию знали на областном уровне, – делится участница.

Ляззат – мать семерых детей и считает, что предпринимательство в селе – не только заработок, но и способ обеспечить занятость семьи.

А вот Светлана МАРИКОВА из Рудного занимается пчеловодством уже 28 лет.

– Все почему-то думают, что мёдом занимаются только пенсионеры, – смеясь рассказывает она. – А я начала ещё в 30 лет. Сестра в Ростовской области этим занималась, вот и мы с мужем втянулись. На ярмарке я уже третий год подряд. Они очень нужны населению, но пока их мало. Я приезжаю просто распродать продукцию. На гранты не рассчитываю – просто делаю своё дело, – поделилась она.

Среди посетителей были и те, кто признался, что не ожидали такого разнообразия.

– Я вот только начал всё обходить, – улыбаясь рассказывает костанаец Жадигер ЖАКСАЛЫКОВ. – Меня привлекает внимание, что у нас вообще в принципе такое производят. Некоторые вещи я даже не знал. Удивляет, насколько у нас талантливые люди. Особенно в глаза бросаются яркие вещи, ну и, конечно, еда. Как раз перед обедом захотелось пройтись – надеюсь, что-то куплю.

Однако прозвучали и замечания:

– Не везде можно попробовать продукцию. Например, колбасы были закрыты, пробы не предлагались. Это неудобно, – отметила костанайка Батия ХАМИТОВА.

По итогам конкурса победители будут определены в течение двух недель. Лучшие из них отправятся представлять Костанайскую область на республиканской выставке в Астане.



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