Вислоухого котенка приютила жительница Костаная Галина ЖАВОРОНОК. Теперь нужно найти для него постоянный дом.

Симба приучен к лотку, его проглистовали, но еще не вакцинировали

- У моей знакомой Любови Николаевны дома уже есть коты, а ей подкинули еще и этого. Поэтому муж поехал в Заречное, забрал у нее этого котенка, чтобы не был бездомным, - рассказала Галина «НГ». - Коту примерно 2,5 месяца. Местные дети назвали его Симба. Он абсолютно здоровый, блох нет, проглистовала его на всякий случай, не вакцинирован. Лоток котенок знает на отлично. Хочется, чтобы он обрел дом и заботливые руки!

Симба очень игривый. Котенок любит молочные продукты: сметану, ряженку и катык.

- У нас свое полиграфическое предприятие, а я исполняю обязанности директора, - рассказала Галина Жаворонок. - Так случилось, что на данный момент на нашей территории находятся уже около 35 котов и кошек, а также 7 собак. Все, естественно, стерилизованы, кастрированы и проглистованы. Где сотрудники принесут бездомыша, где сами подбираем малышей, больных животных, где люди подкидывают или приносят, просят, чтоб приютили. Особенно жалко малышей. Люди просят взять бездомышей с мамой-кошкой. Котят успешно раздаем благодаря Татьяне Ли, она размещает объявления или обращается за помощью к знакомым, которые помогают пристраивать котят. Например, к Наталье Аман, помощь которой неоценимо велика. Звонили наперебой - благодаря ей и Татьяне.

Справляться с таким количеством животных Галине помогает помощница по хозяйству Галина Николаевна Картавая.

- Кошки остаются у нас - хорошие, стерильные, здоровые, молодые. Конечно, хочется их пристроить в семьи, где они будут получать достаточное внимание и ласку, - говорит Галина Жаворонок. - Ну, еще у нас есть малыши, которым тоже хочется найти заботливые руки.

Чтобы забрать Симбу или других животных, которых приютила Галина Жаворонок, напишите или позвоните на номер телефона +7-777-240-87-57.

Фото предоставлено Галиной ЖАВОРОНОК