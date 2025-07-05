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Водитель Lexus переехал ребенка в селе Алматинской области

5 июля 2025, 15:51 |  Государство

Инцидент произошел 4 июля около 20:45 в селе Кокозек Алматинской области, передает телеграм-канал Almaty News

Кадр из видео Almaty News

- По данным очевидцев, водитель автомобиля, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сдавая назад, переехал мальчика, - говорится в сообщении. - На кадрах видно, что мужчина даже не вышел из машины, чтобы проверить, что произошло, и тут же уехал с места происшествияПо данным очевидцев, за рулём находился участковый инспектор полиции.