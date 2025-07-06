Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днем столицы, отметив, что в этом году праздник символично совпал с Днем домбры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы Акорды

Глава государства отметил, что домбра - древний символ культурного наследия Великой степи, а Астана - наглядное воплощение современного прогресса страны и стремления к будущему.

- Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем столицы! Глубоко символично, что в текущем году праздник совпал с Днем домбры. Этот древний музыкальный инструмент является ярким олицетворением уникального тысячелетнего культурного наследия Великой степи. В то время как Астана стала зримым воплощением динамичного, поступательного прогресса Казахстана и созидательных устремлений нашей нации в будущее, - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что Астана стала брендом современного Казахстана и приобрела статус уважаемой международной площадки для глобального диалога и миротворческих инициатив.

- Сегодня столица - это центр общественной, политической и деловой жизни нашего государства, в котором принимаются судьбоносные решения и обретают реальность невероятные идеи и смелые мечты. Здесь утверждается культ знаний и труда, укрепляется общенациональное единство и согласие. Жемчужина Центральной Евразии, Астана превратилась в бренд современного Казахстана и получила международное признание в качестве востребованной площадки глобального диалога и миротворческих инициатив, - добавил он.

В завершение глава государства пожелал Астане процветания, а всем казахстанцам - здоровья, счастья и благополучия.

- Столица всегда была в эпицентре кардинальных изменений и масштабных реформ. Уверен, на пути построения Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана она сохранит свои флагманские позиции, неизменно выступая в авангарде всеобъемлющих преобразований. Пусть наш любимый город процветает и становится еще краше! Желаю всем согражданам здоровья, счастья и благополучия! - подытожил Токаев.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В поздравительном письме Главы государства отмечаются исторические заслуги юбиляра, стоявшего у истоков современной казахской государственности и внесшего огромный вклад в становление и развитие Республики Казахстан.

Президент также подчеркнул важное значение решения первого президента о переносе столицы Казахстана для развития экономики и укрепления международного авторитета нашего государства.