С 2011 года 34-летний инвалид первой группы с ДЦП Андрей ЛОБА, стоял в очереди на получение арендного жилья от государства. Весной 2025 года он наконец получил однокомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажного дома №3 Б по ул. Дорожная в Тобыле. Однако спустя два с половиной месяца после заселения мужчина обнаружил множество строительных дефектов и недоделок, которые 26 июня он показал корреспонденту «НГ».

«Хотел двухкомнатную - дали однокомнатную»

Андрей проживает в квартире вместе с матерью, Сарой ЛОБА. По его словам, сразу после переезда они не заметили проблем, но по мере эксплуатации жилья начали выявляться многочисленные недостатки.

- Квартиру нам к Наурызу дали, 19 марта. Я хотел двухкомнатную, потому что с мамой живу, а мне однокомнатную хотели дать вообще! - рассказывает мужчина. - За это время всё начало сдуваться, рваться...

Среди выявленных дефектов: поцарапанные стены, дыры и вздутия в линолеуме, неровные полы, плохо закреплённые плинтусы. Линолеум, по его словам, местами уложен на строительный мусор, что создаёт бугры.

Под мойкой - следы протечек и обвалившаяся штукатурка.

- Мама когда посуду моет, там из трубы вода идёт, - показывает Андрей. - Потом неприятный запах по квартире стоит.

Газ в квартире до сих пор не подключён - как объяснили семье, это возможно только после полного заселения дома. Пока что они пользуются электроплитой.

Неудобства и опасности

Передвижение по квартире для инвалида-колясочника тоже сопряжено с трудностями. Например, заехать на балкон без посторонней помощи сложно из-за высокого порога.

- Чтобы мне сюда заехать, нужно коляску приподнять и дверь придерживать. А когда уже почти на балкон заехал - тяжело спуститься, спуска нет, - поясняет Андрей.

Проблемы есть и у входной двери: она задевает электрощиток, что может быть опасно.

- Мне лучше, чтобы ручка была справа, чтобы дверь открывалась на себя, когда я захожу, - говорит он.

В санузле, по его словам, неправильно установили ванну - она шатается, крышка унитаза не держится,а счётчики установлены так, что снимать показания сложно даже контролёру. Специальных поручней в ванной и других зонах - нет.

«Мне противопоказано спать на полу»

Вместо кровати мужчина спит на надувном матрасе.

- А мне нельзя - противопоказано на полу спать! Мне нужно тепло, нужна кровать! - говорит он.

По словам Андрея, его ежемесячное пособие составляет 102 000 тенге. Мать - пенсионерка, подрабатывает техничкой в колледже. Средств на покупку мебели и ремонт у них нет.

20 миллионов тенге на ремонт

Андрей не раз обращался в акимат города Тобыла и отдел ЖКХ с просьбой о помощи. Он просит выделить 20 миллионов тенге на ремонт, чтобы нанять рабочих и закупить материалы.

- Только на санузел нужно 3 миллиона по моим подсчётам. Я готов за каждую копейку отчитаться, все чеки предоставить! - заявляет он. - А власти пока со мной в «футбол играют». Может быть, нам поменяться: я в их квартирах поживу, а они - в моей?

Он также предлагал акимату самостоятельно закупить материалы и строителей, но, по его словам, ответа так и не получил.

- Сын в акимат уже ездил, но ничего не меняется! - подтверждает мать Андрея. - А дома трещины пошли, мы тут мёрзнем…

«Я не нарушал закон - просто хотел жить»

Андрей также поделился с «НГ» своей историей: ранее он жил в селе Камысты, а последние 18 лет - в Костанае, с матерью на съёмных квартирах. Порой они платили до 180 000 тенге в месяц.

В очередь на жильё он встал в 2011 году, заняв тогда 205-е место. Очередь двигалась очень медленно, и, по его словам, реальный прогресс начался только после того, как он написал письмо президенту страны.

- Я писал президенту, потому что понял: иначе мне дадут квартиру только лет в 50, - говорит он. - После письма мне позвонили из акимата и уже через полгода дали квартиру.

На вопрос, не нарушил ли он таким образом права других очередников, Андрей отвечает:

- Я закон не нарушал. Я требовал то, что мне по закону полагается. Я тоже человек, я личность, и я тоже хочу жить, создать семью!

«НГ» направила официальный запрос в акимат города Тобыла, чтобы получить комментарий по ситуации. Мы продолжим следить за развитием событий.

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