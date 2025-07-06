Сборщик заказов, консультант, бариста - Где и как работают летом костанайские студенты
Людмила РУДАКОВА
Подработки летом для студентов – не редкость, а скорее правило, чтобы заработать свои первые деньги, помочь родителям или отложить на учёбу. Чаще всего костанайская молодёжь устраивается в заведения общепита, магазины, на должности консультантов, курьеров, официантов или продавцов. Те, кто настойчивее, находят работу по специальности или пробуют себя в креативных и нестандартных направлениях.
Работа рядом с учёбой и друзьями
Анастасия ЛЕГОТИНА – студентка колледжа, уже почти год работает сборщиком заказов в турецком дёнере.
– Мне работу было найти не трудно, – рассказывает девушка. - Подруга рассказала, что здесь можно стажироваться, и мы пришли вместе. Сначала было тяжело совмещать с учёбой – выгорание, усталость. Но потом привыкла. Сейчас у нас очень хороший администратор, он подстраивается под расписание. Это моё первое официальное трудоустройство, и я довольна.
Анастасия подчёркивает, что главное – желание работать. Иногда сложно, особенно в пиковые часы, но коллектив поддерживает, и руководство идёт навстречу.
Карьерный рост с 18 лет
Диас ШАРИПОВ – один из тех студентов, кому удалось вырасти в должности. Сейчас ему 18, учится и работает администратором в «Бургер Кинг».
– Я пришёл как обычный сотрудник, - рассказывает Диас. - Работал усердно, не опаздывал, следил за порядком – директор это заметил. Теперь я администратор.
По словам Диаса, летом приходит устраиваться особенно много студентов:
– Многие просто подходят к кассе, спрашивают про работу. Мы даём анкеты, потом связываемся. Конечно, не все остаются надолго, но мы обучаем, помогаем, и большинство справляется. Работа несложная, особенно если человек ответственный. У нас стабильный график, но если студент – стараемся подобрать под его удобство.
Работа по интересам – тоже возможна
Екатерина ЛУКАШЕВСКАЯ, студентка Костанайского строительного колледжа, выбрала работу консультантом в магазине одежды. Причём нашла вакансию не через объявления - целенаправленно искала в тех местах, которые ей нравились.
– Я ходила по магазинам и предлагала свою кандидатуру, - говорит девушка. - В итоге устроилась и осталась. Зарплата устраивает, график удобный – особенно на каникулах. Главное – быть вежливым, уметь общаться и не бояться подходить к людям.
Катя подчёркивает, что коллектив – один из главных плюсов:
– Люди хорошие, доброжелательные. Даже если тяжело, есть с кем посмеяться и кого попросить о помощи.
Однако не все находят работу рядом с домом или с лёгкой поддержкой семьи.
Андрей ГОРБЕНКО – студент колледжа, приехал в Костанай из другого города. Родители помогали первое время, но позже он решил, что пора становиться самостоятельным.
– Я устроился бариста. Сначала вообще ничего не знал о кофе, но стал смотреть видео, читать. Сейчас уже уверенно работаю, готовлю напитки, общаюсь с клиентами. Работаю почти каждый день – мне это не мешает, а наоборот помогает, - рассказывает Андрей.
Он признаётся, что теперь чувствует себя увереннее:
– Я понимаю, что могу сам себя содержать. Это очень вдохновляет. Когда знаешь, что заработал сам, отношение к деньгам и к жизни меняется.
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